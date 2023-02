Heiko Vogel – wird er mal wieder nach dem neuen Trainer gefragt, lacht er zwischendurch selbst. Foto: Claudi Thoma (Freshfocus).

1,66. Das ist nach der Partie in Lugano (2:2) der Liga-Punkteschnitt von Interimstrainer Heiko Vogel. Und auch wenn sich nach erst drei Liga-Partien darüber streiten lässt, wieviel das schon über sein Wirken an der Seitenlinie aussagt, so lässt sich eines nicht wegdiskutieren: Dieser Schnitt ist doch um einiges besser, als es der Ligaschnitt seines Vorgängers Alex Frei war (1,16).

Wem das nicht Argument genug ist, dem sei gesagt: Bereits als Sportdirektor angestellt, erfüllt Heiko Vogel sämtliche anderen Vorgaben perfekt.

Die Verbindung zu Rotblau ist seit seiner ersten Zeit als Trainer in Basel – Freie Strasse hin oder her – innig. Die Erfahrung im Umgang mit jungen Spielern ist dank all der Jahre im Nachwuchsbereich auf Top-Niveau (Bayern München, Borussia Mönchengladbach) immens. Die Kommunikation kann kein Pferdefuss sein, denn schliesslich ist er im Dezember nicht zuletzt deswegen geholt worden: Damit er alles Sportliche erklärt – und den Chief Football Officer damit entlastet. Auch für Spektakel ist definitiv gesorgt. Nicht nur, wenn man an das Trabzonspor-Heimspiel denkt. Sondern auch, wenn man sich vergegenwärtigt, wie nahezu einzigartig (und kostengünstig) es ist, auf diesem Niveau einen Trainer zu haben, der auch Sportdirektor ist.

Gut, einverstanden: Heiko Vogel wehrt sich so lächelnd wie standhaft dagegen, dass er noch allzu lange Trainer bleiben könnte. Aber wir wehren uns nicht mehr – und beenden hiermit diese Serie.

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

