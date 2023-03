FCB vor Rückspiel – Heiko Vogel spielt in Bratislava und Bern um seinen Job Die nächsten beiden Spiele können grossen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf beim FC Basel haben – und darauf, ob der Sportdirektor bis Saisonende Interimstrainer bleibt. Oliver Gut

Steht als FCB-Interimstrainer im Fokus des Medieninteresses: Heiko Vogel. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es ist das bestmögliche Szenario vor der Länderspielpause. Auch wenn der FC Basel dabei bis auf weiteres keinen richtigen Sportdirektor mehr hätte. Erst gewinnt der FCB am Donnerstag (18.45 Uhr, TV 24 live) bei Slovan Bratislava das Conference-League-Rückspiel und stösst in die Viertelfinals vor, setzt also auf europäischem Parkett ein Ausrufezeichen. Dann doppelt er auf nationaler Bühne nach, gewinnt am Sonntag in Bern auch in der Meisterschaft beim souveränen Tabellenführer BSC Young Boys und schafft etwas, das Rotblau auf dem Wankdorf-Plastik schon sehr lange nicht mehr geschafft hat.