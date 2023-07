Der FCB-Sportdirektor äussert sich – Heiko Vogel schliesst die Akte Ardon Jashari Der FCL-Captain wird nicht zum FC Basel wechseln. Der Basler Sportdirektor erklärt, der FCB respektiere die Entscheidung des FC Luzern. Tilman Pauls

Basels Sportdirektor Heiko Vogel respektiert, dass Ardon Jashari in diesem Sommer nicht zum FC Basel wechseln wird. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)



Am Sonntag hat David Degen gesagt, man solle die nächsten Tage, die nächsten Wochen abwarten. Er sprach über den möglichen Transfer von Ardon Jashari zum FC Basel. Er sagte, dass die Basler den Captain des FC Luzern gerne verpflichten würden. Und er bestätigte, dass man sich mit dem Spieler bereits einig sei.

Am Ende hat es tatsächlich nur ein paar Tage gedauert, bis in der Sache Klarheit herrscht – allerdings nicht so, wie Degen sich das am letzten Wochenende wohl vorgestellt hatte. Nach einem Interview des Spielers und dem Wechsel-Verbot des FCL hat nun auch Basels Sportdirektor Heiko Vogel die Akte Jashari geschlossen.

«Ardon Jashari ist ein Spieler mit herausragenden Qualitäten, und ja, er war in diesem Transferfenster für uns ein absoluter Wunschspieler und angestrebtes Transferziel. Wir respektieren aber die Entscheidung des FC Luzern, dass Ardon nicht innerhalb der Super League wechseln darf», teilt der FCB die Aussagen von Vogel am Freitag mit.

Damit sind – vorerst? – sämtliche Diskussionen beendet, ob der Spieler am Ende doch noch nach Basel wechselt oder nicht. Und es bleibt dabei, dass sowohl der FCL als auch der Spieler am meisten Schaden aus dieser Angelegenheit davontragen: Jashari steht nicht im Kader für das erste Saisonspiel und ist nicht mehr Captain der Mannschaft. Zusätzlich wurde die Vorbereitung der Luzerner von einiger Unruhe begleitet.

Die Basler auf der anderen Seiten haben zwar ihren Wunschspieler fürs defensive Mittelfeld nicht bekommen. Allerdings hat der Club die Chance, bis Ende August noch einen Spieler zu verpflichten, der die Position von Andy Diouf übernimmt.

