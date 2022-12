Der künftige Sportdirektor des FC Basel, Heiko Vogel, in München am Flughafen, während in Basel gerade die Pressekonferenz zu seiner Vorstellung läuft. Foto: zVg

Geht ja gut los. Heiko Vogel hat noch nicht eine Minute als Sportdirektor für den FC Basel gearbeitet, da ist der erste Streit schon vorprogrammiert. Denn wie soll die tägliche Zusammenarbeit zwischen ihm und Cheftrainer Alex Frei jetzt noch reibungslos funktionieren?

Klar, die beiden haben damals, als Vogel Trainer war und Frei Spieler, viele gemeinsame Stunden in der Sauna verbracht. Sie haben sich auch nach ihrer gemeinsamen Zeit in Basel nie aus den Augen verloren. Aber das, was jetzt passiert ist, klingt doch schwer nach unüberbrückbaren Differenzen.

Über unzuverlässige Spieler hat Frei kürzlich mal gesagt: «Pünktlichkeit ist zu 90 Prozent eine Frage der Organisation – 10 Prozent sind Zufall.» Und Vogel hatte an diesem Mittwoch entweder gaaaanz viel Pech. Oder er war so schlecht organisiert, dass er im tiefsten Dezember nicht mal kurz den Wetterbericht für München und Umgebung studiert hat.

Darum hat er seine eigene Vorstellung verpasst. Weil ihm der erste Flug wegen Eisregen gestrichen wurde. Der zweite stand dann ewig auf der glatten Startbahn, ehe er wieder umdrehen musste. Vogel blieb nicht viel anderes übrig, als ein Handyvideo nach Basel zu schicken. «Rien ne va plus» – das hört man eher selten von einem, der die Arbeit gerade erst aufnimmt.

Wir würden hier gerne ein paar schlechte Wortwitze machen, die sich anbieten. Irgendwas mit Vögeln, die nicht fliegen. «Vogels erste Bruchlandung». «Vogel-Frei». «Eisvogel» – wobei, den hat die «BZ Basel» schon gebracht. Oder eine Alliteration, denn Alliterationen gehen bekanntlich immer. «Vogels völlig verkorkste Vorstellung». Aber das Thema ist viel zu ernst.

Schliesslich hat der Club sich im Oktober 2012 mit den nachhallenden Worten von Heiko Vogel verabschiedet, dass der Trainer des FCB doch bitte seinen Lebensmittelpunkt in Basel haben soll. «Ich will, dass er in der Freien Strasse in Basel einkaufen geht und den Menschen begegnet. Das ist etwas, was mir in letzter Zeit gefehlt hat», so hat Bernhard Heusler das damals gesagt.

Und jetzt, zehn Jahre später? Kommt ausgerechnet dieser Heiko Vogel, der damals zu oft in Bayern war und zu selten in der Freien Strasse, gar nicht erst aus Bayern raus, obwohl er eigentlich einen wichtigen Termin in der Nähe der Freien Strasse hätte!

Allerdings muss man schon auch erwähnen, dass sich so der Kreis auf fast schon poetische Weise geschlossen hat: Im Januar hat das Jahr für den Club mit einem nicht getätigten Flug von Zürich nach Dubai begonnen – jetzt endet es mit einem nicht getätigten Flug von München nach Basel.

Heiko Vogel hätte sich also gar nicht besser beim FC Basel des Jahres 2022 einfügen können.

