Alles zum FCB-Sieg gegen Winterthur – Heiko Vogel ist unzufrieden – und er hat Grund dazu Der Interimstrainer des FC Basel sieht eine Mannschaft, die nicht an ihr Limit gegangen ist. Allerdings ist dies auch nicht nötig, um den FC Winterthur mit 2:0 zu schlagen.

Vor dem Spiel

Den Auftakt in diesen Abend macht eine gross angelegte Choreo der Muttenzerkurve, gefolgt von einer Schweigeminute für Peter Marti. Der ehemalige FCB-Spieler ist in der Vorwoche im Alter von 70 Jahren verstorben.

In der Partie gegen Winterthur muss der FC Basel auf jene Spieler verzichten, die schon vor der Nationalmannschaftspause unpässlich waren. Bedeutet: Es fehlen Fabian Frei, Andi Zeqiri, Arnau Comas und Hugo Novoa verletzungsbedingt. Dabei ist hingegen Wouter Burger, der zuvor aufgrund einer Magen-Darm-Grippe als fraglich gegolten hat – allerdings nimmt der Holländer nur auf der Ersatzbank Platz.

Lang ist auch die Absenzenliste beim Gegner: Die Winterthurer beklagen sechs verletzte Spieler. Darunter auch Sayfallah Ltaief, der im Winter leihweise vom FCB zum Aufsteiger zurückgekehrt ist.

Die erste Hälfte

Angeordnet in einem 4-1-4-1-System, besetzen beim FC Basel Taulant Xhaka, Andy Diouf und Jean-Kévin Augustin das Mittelfeld-Zentrum. Die Rollenverteilung ist dabei klar: Xhaka gibt den Mann auf der Sechser-Position, währen Diouf der Box-to-Box-Player ist und Augustin bei Ballbesitz nach vorne in die Spitze stösst, um neben Bradley Fink als zweiter Mittelstürmer zu agieren. Speziell ist überdies die Rolle, die Anton Kade auf der linken Seite zukommt: Gegen den Ball ist er klarer Aussenverteidiger in einer Vierer-Abwehrkette. Ist jedoch der FCB in der Vorwärtsbewegung, sprintet er bis auf die offensive Flügelposition nach vorne, während Zeki Amdouni in die Mitte zieht.

Diese Sondermassnahme ist etwas vom wenigen, das beim FC Basel gegen einen in einem 4-3-3-System agierenden Gast ansprechend funktioniert. Das hat auch damit zu tun, dass die Winterthurer darauf erpicht sind, primär die Mitte dicht zu machen und den Baslern so auf den Flanken Raum und Zeit lassen. Am auffälligsten ist dies vor dem Treffer zum 1:0 in der 25. Minute: Kade kann seinen Pass in aller Ruhe so auf Torschütze Augustin spielen, dass dieser mit zwei schnellen Schritten an den gegnerischen Verteidigern vorbei in den Strafraum ziehen und den erfolgreichen Abschluss suchen kann.

Es ist dies gleichsam die einzige Szene, in der die Basler bis zur Pause richtig gefährlich werden. Weil auf der Gegenseite allerdings noch weniger passiert, geht die Halbzeit-Führung in Ordnung.

Die zweite Hälfte

Man darf den Baslern attestieren, dass sie die Schlagzahl im zweiten Durchgang leicht erhöhen. Ausdruck dessen ist eine Amdouni-Chance sowie zwei rotblaue Treffer durch Fink und Riccardo Calafiori, die aufgrund einer Offside-Position aberkannt werden.

Man muss aber auch feststellen, dass der zweite Teil dieses Vergleichs letztlich nicht von jener Qualität ist, der die Zuschauer von den Sitzen reisst. Der FCB tut, was er muss. Und Winterthur hält so gut als möglich dagegen, um weiter im Spiel zu bleiben und auf einen Lucky Punch zu hoffen. Als dann der eingewechselte Liam Millar auf Fink flankt und dieser per Kopf das 2:0 erzielt, ist die Partie in der 85. Minute entschieden und hat die bessere von zwei wenig inspirierten Mannschaften gewonnen.

Der Knackpunkt

Der Treffer zum 2:0 entscheidet über den Ausgang. Das liegt auch am späten Zeitpunkt. Noch mehr aber liegt es an der Statistik des FC Winterthur: In den vorangegangenen 15 Meisterschafts-Partien ist den Zürchern stets ein Tor gelungen – aber nie konnten sie ein zweites Mal treffen.

Dieses Mal reisst die Serie. Und wenn man sich die paar Halbchancen vor Augen hält, welche die Gäste im St.-Jakob-Park kreieren, so stellt man fest: Die Serie reisst zu Recht.

Die Unparteiischen

Luca Piccolo und seine Assistenten haben eine Partie jederzeit im Griff, in der die Emotionen nicht gerade hochkochen. Die beiden Basler Treffer, die zu Recht aberkannt werden, benötigen kein vorangehendes VAR-Studium, der Video-Referee bleibt damit komplett im Hintergrund.

Der O-Ton

Vielleicht ist es nur ein Weckruf im Hinblick auf das, was folgt. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die ganze Wahrheit. FCB-Interimstrainer Heiko Vogel stellt in Bezug auf die 90 Minuten gegen Winterthur jedenfalls fest: «Wenn ich sehe, dass wir nicht an unser Limit gehen, bin ich nicht zufrieden.»

Die Folge

Der FC Basel ist mit diesem Sieg in der Super-League-Tabelle weiterhin nahe dran an den Europacup-Plätzen, ohne selbst einen solchen zu belegen. Lediglich auf fünf Zählern gehalten werden konnte der Rückstand auf den zweiten Rang, der als erklärtes Ziel von Rotblau gilt, da er zur Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League berechtigt. Dies deshalb, weil zuvor am Samstag der zweitklassierte Servette FC daheim gegen den souveränen Leader BSC Young Boys gewann.

Dieser BSC Young Boys gastiert bereits am Dienstag im St.-Jakob-Park. Es wird einer der Höhepunkte der bisherigen Basler Saison, da man sich ab 20.15 Uhr im Halbfinal des Schweizer Cups begegnet. Die Fortsetzung in der Meisterschaft folgt schliesslich am Ostersamstag mit einem Auswärtsspiel, wenn man im Klassiker beim FC Zürich antritt (18 Uhr).

