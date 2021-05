Millionen für Immobilien – Heikle Deals von SVP-Nationalrat Franz Grüter in China Über ein Geflecht von Firmen investierte die Pensionskasse PK-Aetas Millionen in Immobilienprojekte in China. Zwei Stiftungsräte beteiligten sich an den zwischengeschalteten Firmen. Beat Schmid

SVP-Nationalrat Franz Grüter ist Stiftungsrat der PK-Aetas und beteiligte sich an Immobilienkäufen in China. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Neue Ungereimtheiten bei der Sammelstiftung PK-Aetas: Es geht um Immobiliengeschäfte in China. Wie aus vertraulichen Unterlagen hervorgeht, investierte die Pensionskasse über mehrere zwischengeschaltete Firmen insgesamt vier Millionen Franken in Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Provinzen Jiangsu und Guizhou.

Dass eine Pensionskasse aus der Stadt Bern Vorsorgegelder in der chinesischen Provinz anlegt, ist ungewöhnlich.

Recherchen zeigen, dass zwei Stiftungsräte auch privat in die gleichen Projekte investierten. Sie beteiligten sich an Firmen, welche die China-Deals organisierten und dafür finanziell entschädigt wurden. Bei den Stiftungsräten handelt es sich um Immobilienexperte T. S. (Initialen geändert, Name der Redaktion bekannt) und SVP-Nationalrat Franz Grüter. Sie waren die treibende Kraft hinter den China-Deals und spielten eine entscheidende Rolle, dass PK-Aetas überhaupt in China investierte.