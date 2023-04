Mandate für Ex-Regierungsmitglieder – Heidi Mück scheitert an der SP Die Sozialdemokraten sind umgeschwenkt, das Basler Parlament schwächt eine Forderung nach klaren Regeln ab. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jan Amsler

Heidi Mück (rechts) mit den SP-Regierungsmitgliedern Kaspar Sutter, Tanja Soland und Beat Jans (von links). Archivfoto: Pino Covino

Heidi Mück vom Grün-Alternativen Bündnis ist enttäuscht. Der Grosse Rat von Basel-Stadt hat ihren Vorstoss am Mittwoch nur noch in abgeschwächter Form unterstützt, also als Anzug statt als Motion. Mück verlangt klare Regeln, wenn frühere Regierungsmitglieder nach ihrer Amtszeit in Verwaltungsräte von staatsnahen Betrieben gewählt werden oder sonst Mandate des Kantons übernehmen sollen. Insbesondere solle eine «angemessene Wartefrist» bestimmt werden.