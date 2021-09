Temporäre Geschwindigkeitsreduktion – Hegenheimerstrasse wird ruhig und langsam Das Bau- und Verkehrsdepartement will Tempo 30 auf der Hegenheimerstrasse während der Schulwegzeiten einführen. Daniel Wahl

Die Hegenheimerstrasse wird zwischen der Verzweigung Felsplattenstrasse und Oltingerstrasse verkehrsberuhigt. Foto: Florian Bärtschiger

Im Abschnitt zwischen der Verzweigung Felsplattenstrasse und der Verzweigung Oltingerstrasse soll auf der Hegenheimerstrasse künftig während den Schulwegzeiten temporär Tempo 30 gelten. Die Umgestaltung in diesem Abschnitt ist Bestandteil des Konzepts zur weiteren Umsetzung von Tempo 30 in Basel, das der Grosse Rat Anfang 2013 beschlossen hat, begründet das Bau- und Verkehrsdepartement die Massnahmen. Von der erhöhten Verkehrssicherheit profitierten nebst den Fussgängern auch Velofahrer, heisst es.

Weiter nach der Werbung

Bei der Hegenheimerstrasse befindet sich die Primarschule Wasgenring mit zwei Schulhäusern und vier Kindergärten. Tempo-30-Zonen würden wesentlich dazu bei, dass die Verkehrssicherheit in Wohnquartieren steige und die Lärmbelastung zurückgehe. Das will man mit zeitlich eingeschränkten Geschwindigkeitsbegrenzungen umsetzen und erreichen. Ähnliche solche Tempo-30-Konzepte bestehen bereits im Gundeldingerrain, in der Grenzacherstrasse, in der Strassburgerallee, in der Rauracherstrasse, in der Neubadstrasse und auf dem Laupenring.

Die Verfügung zur Einführung von Tempo 30 während der Schulwegzeiten in der Hegenheimerstrasse wird im Kantonsblatt publiziert. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich bis Frühjahr 2022. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden vorgängig mit einem Flyer informiert.

Daniel Wahl ist Redaktor und Reporter bei der Basler Zeitung seit 2013. Schwerpunkte seiner Berichterstattung sind die Bereiche Justiz, Kesb, Verkehr und Bildung. Der frühere Lehrer ist verantwortlich für die Ausbildung von Praktikanten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.