Vier Leichtverletzte – Heftige Kollision zwischen Tram und Fahrzeugen in Basel Dutzende Einsatzkräfte standen nach einem Unfall am Montagvormittag im Gundeli im Einsatz. Neben dem Tram waren mehrere Autos und Transporter in die Kollision involviert. Simon Bordier

Karambolage in der Bruderholzallee: Bei der Kollision wurden vier Personen leicht verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt. Fotos: Simon Bordier

Bei der Kreuzung Dornacherstrasse/Thiersteinerallee im Basler Gundeldinger-Quartier kam es am Mittwochmorgen zu einem grösseren Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein 21-jähriger Lenker gegen 10.40 Uhr mit seinem Lieferwagen aus der Dornacherstrasse auf die Kreuzung eingefahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Tram, das Richtung Bruderholz unterwegs war. Das Tram entgleiste und rollte in drei parkierte Fahrzeuge. Bei den vier verletzten Personen handelt es sich um den Beifahrer des Lieferwagens und drei Trampassagiere. Die Atemalkoholtests verliefen laut Poliezi negativ.

Auf Twitter teilten die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) mit, dass es aufgrund des Unfalls zu mehreren Blockierungen im Bereich Heiliggeistkirche/Zwinglihaus kommt. Die Tramlinien 15, 16 und die Buslinie 36 sind davon betroffen.

Wie Augenzeugen berichten, missachtete ein Auto das Rotlicht. Dadurch kam es zur Kollision. Polizeisprecher Martin Schütz sagt, dass die Ursache noch nicht abschliessend geklärt sei.

Martin Schütz, Sprecher der Basler Kantonspolizei, nimmt im Interview Stellung. Video: Simon Bordier

Dutzende Polizisten, Feuerwehrleute sowie Ambulanzwagen und Abschleppdienste waren vor Ort. Gemäss Polizeisprecher Martin Schütz wurden vier Personen leicht verletzt, zwei von ihnen mussten ins Spital gebracht werden.

Die Aufräumarbeiten zogen sich über viele Stunden hin. Drei Abschlepp-LKW kamen an den Unfallort. Die ersten Unfallfahrzeuge – zwei Personenwagen – wurden gegen 12.30 Uhr abtransportiert. Der Aufprall des Trams hatte offenbar einen Domino-Effekt zur Folge gehabt: Die am Strassenrand der Thiersteinerallee parkierten Fahrzeuge wurden ineinander gestossen und zum Teil schwer beschädigt. Der vordere Teil des entgleisten Trams, die Führerkabine, hatte sich tief in einen weissen Transporter verkeilt. Der Transporter wurde gegen 13 Uhr mit Hilfe eines Abschlepp-LKW-Krans vom Unfallort gehievt und abtransportiert.

Die Bergung des entgleisten Trams erwies sich als höchst anspruchsvoll. Die Feuerwehr und Mitarbeiter der Basler Verkehrsbetriebe waren zunächst auf dem Dach des Trams beschäftigt. Dort befand sich nämlich viel Geäst der angrenzenden Alleebäume. Mit Motorsägen und Zangen wurde der Bereich freigeräumt.

Mit Hilfe von Seilwinden wurde später das Tram Richtung Strassenmitte gezogen. Dabei galt es zu verhindern, dass die Strassenbahn während des Verschiebens kippt: Durch die weiche Dämmmasse seitlich der Schienen drohte das Tram umzustürzen. Um dem vorzubeugen, wurden Stahlplatten auf dem Strassenbelag ausgelegt und das Unfallfahrzeug auf diesen Richtung Schienen gezogen.

Heikel: Das verunfallte Tram muss wieder auf die Schienen gesetzt werden.

Einen weiteren Gefahrenherd bildeten die gespannten Drahtseile: Man konnte nicht ausschliessen, dass diese reissen. Deshalb wurde der Unfallort weiträumig abgeriegelt. Sanität und Feuerwehr begleiteten den Bergungseinsatz. Um 14.30 war schliesslich ein Knacken zu hören und es brandete Applaus unter den Einsatzkräften auf: Das Tram war erfolgreich auf die Schienen gesetzt worden, die grösste Gefahr vorüber.

Der Bereich rund um die Kreuzung Dornacherstrasser/Thiersteinerallee bleibt für den motorisierten Verkehr vorerst gesperrt. Das Tram muss abgeschleppt, die Fahrleitungen und weitere Anlagen am Unfallort inspiziert und allenfalls repariert werden.

Zusätzlich kompliziert gestalten sich die Arbeiten durch die zahlreichen Leitungen und Bäume im Quartier. Ein aufwendiges Sicherheitsdispositiv begleitet den Bergungseinsatz: Die Kreuzung wird durch die Polizei abgeriegelt, ein Krankenwagen steht bereit.