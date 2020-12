Strasse in den USA verwüstet – Drei Verletzte bei Explosion in der City von Nashville In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Tennessee ist ein Auto explodiert. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus.

Noch ist das Ausmass der Detonation des Wohnwagens unklar. Foto: www.twitter.com

In der Innenstadt von Nashville gab es am Weihnachtstag eine heftige Explosion. Bilder des lokalen Fernsehsenders WKRN zeigten Feuerwehrautos und zunächst mehrere Feuer auf der Strasse. Rund zwei Stunden später waren die gezeigten Brände deutlich eingedämmt. Drei Menschen seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte.

Die Polizei bestätigte auf Twitter, dass es um 6.30 Uhr am Morgen (Ortszeit) an einem Fahrzeug eine Explosion gegeben habe. Ein weiterer Sprecher erklärte, dass die Ermittler von einer vorsätzlichen Tat ausgingen. Eine Einsatzkraft hatte dem WKRN gesagt, dass ein Wohnwagen explodiert sei und dabei mehrere Gebäude beschädigt wurden.

Dutzende User in sozialen Netzwerken hatten Fotos und Videos aufgenommen, auf denen schwarzer Rauch über der Innenstadt zu sehen war. Bilder zeigten zerstörte Fensterscheiben in mehreren Häusern. Bürgermeister und Einsatzkräfte wollten später am Freitag (Lokalzeit) eine Pressekonferenz geben.

SDA/fal