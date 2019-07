HBO kauft Rechte an «Friends» – gerät Netflix in Not?

Diese Nachricht ist in den Vereinigten Staaten aufgenommen worden wie der Transfer eines berühmten Sportlers, was auch deshalb interessant ist, weil «Friends», auf den Profisport übertragen, die Karriere eigentlich längst beendet hat: Es gibt seit 15 Jahren keine neuen Folgen mehr von der Sitcom über sechs New Yorker. Netflix bezahlt in diesem Jahr trotzdem 80 Millionen Dollar für die Rechte auf dem amerikanischen Markt. Und dann gibt es noch die Nachricht, dass eine andere bereits abgesetzte Serie mit stolzem Jahresgehalt abwandern wird: NBC Universal (NBCU) sicherte sich von 2021 an für 100 Millionen Dollar pro Jahr die Streamingrechte an «The Office».

Erfolgreichste Serien sind Zukäufe

Natürlich wird Netflix für eigene Produktionen wie «House of Cards», «Stranger Things» und «The Crown» mit Preisen überhäuft und als Revolutionär der Unterhaltungsbranche bewundert. Allerdings hat das Marktforschungsinstitut Nielsen kürzlich herausgefunden, dass die fünf erfolgreichsten Netflix-Serien im vergangenen Jahr allesamt Zukäufe gewesen sind: «The Office», «Friends», «Grey's Anatomy», «NCIS» und «Criminal Minds». Laut Nielsen verbringen die Abonnenten zwei Drittel ihrer Zeit mit Inhalten, die Netflix nicht selbst produziert hat.

Könnte das zu Problemen für das Unternehmen führen, womöglich gar zu existenziellen? Ein Artikel in der Finanz-Zeitschrift «Forbes» trug den Titel: «Der schlimmste Albtraum für Netflix wird gerade wahr». Autor Stephen McBride, Analyst beim Portal Risk Hedge Report, zeichnet ein düsteres Szenario und prognostiziert für die kommenden zwei Jahre einen Kursverfall der Aktie um 40 Prozent – im besten Fall.

Dass der Rückgang begonnen hat, zeigen am Mittwoch veröffentlichte Quartalszahlen: Die Finanzen sahen zwar ordentlich aus, der Umsatz lag mit 4,92 Milliarden Dollar im Bereich der Erwartungen. Allerdings lag der Zuwachs der weltweiten Abonnenten (2,83 Millionen) deutlich unter den Prognosen (4,81 Millionen). Auf dem US-Markt ist die Zahl der Abonnenten zum ersten Mal in der Firmengeschichte zurückgegangen, es gab ein Minus von 126'000 Dollar. Die Aktie, die in diesem Jahr bislang um 37 Prozent an Wert zugelegt hat, fiel im nachbörslichen Handel um zwölf Prozent.

«In den kommenden zwölf Monaten werden Disney, Apple, Warner Media, NBCU und andere Firmen Streaming-Unterhaltung anbieten, so wie es Hulu, Amazon, BBC, Hotstar, Youtube, Netflix und viele andere bereits tun», heisst es dazu im Brief an die Investoren. Und: «Das Werben um die Freizeit der Leute wird von allen Unternehmen hart geführt werden.»