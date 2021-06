Sternekoch solls richten – Hausmannskost in anderen Sphären Mit Exotik hats in den altehrwürdigen Gemäuern des Ackermannshofs in der St. Johannsvorstadt nicht funktioniert. Die heimische Küche solls wieder richten. Leif Simonsen

Dank Spitzenkoch Flavio Fermi soll der Ackermannshof wieder florieren. Foto: Kostas Maros

Die Undercover-Rezension scheitert jäh. Bereits als ich im Ackermannshof auftauche, werde ich mit einem «Aha, Sie kommen von der BaZ» begrüsst. Die E-Mail-Adresse hatte mich bei der Onlinereservation verraten. Und mit Journalisten sind alle immer nett – bis sie was schreiben, zumindest.

Aber besonderer Gast hin oder her: Es ist schwer vorstellbar, dass das Gastgeberehepaar Roland und Evelyne Tischhauser die gute Laune nur aufsetzt. Er ist der Typ gemütlicher Bündner, den kaum etwas aus der Ruhe bringt, sie der Typ aufgestellte Baselbieterin, die jeden Wunsch ihrer Gäste von den Lippen abliest. Knapp 30 Jahre hatten die beiden das Hotel Bad Bubendorf geführt. Die neue Herausforderung gehen sie mit dem Sternekoch Flavio Fermi an, der es in der Osteria Tre zu «Michelin»- und «Gault Millau»-Weihen gebracht hatte. Mehrere Vorgänger waren am Standort des Ackermannshofs gescheitert, unter anderem ein indisches Restaurant und eine Brasserie.