Einkehren: Asphof in Rothenfluh – Hausgemachtes Duftrosensorbet im Bauerngarten Eine Menükarte gibt es im Restaurant Asphof in Rothenfluh nicht. Dafür allerlei Selbstgemachtes und viel Ruhe unter mächtigen Baumkronen. Robert Bösiger

Wirtin Beata Eglin, hier mit Tochter Denise, führt das Restaurant Asphof und steht auch selber in der Küche. Foto: Nicole Pont

Der Asphof liegt am nordwestlichsten Zipfel des stattlichen Gemeindebanns von Rothenfluh, unweit der Kantonsgrenze zwischen Baselland und dem Aargau. Hier oben, am höchsten Punkt der Landstrasse zwischen dem Ergolztal und der Fricktaler Gemeinde Wegenstetten, herrscht eine friedliche Stimmung, und es lässt sich gut sein. Das wussten schon die Ferienkolonien aus dem unteren Baselbiet und dem Elsass zu schätzen, die in den Jahren 1923 bis 1970 jeweils während der Sommerferienwochen hierhinkommen durften. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es primär Zürcher Schulkinder, in den 1960er-Jahren Kinder des Waisenhauses der Stadt Zürich, die in den Genuss von Ferien auf dem Land kamen.

