Nach Todesfall in Basler Wohnung – Hauseigentümer Linder will anständig renovieren – aber «es lohnt sich nicht» Ein neues Gesetz sorgt für viel Unsicherheit in Basel-Stadt: Ein Vermieter im Klybeck hadert mit der strengen Wohnpolitik im Kanton. Katrin Hauser

An der Stelle, an dem der Mieter verstorben ist, hat Linder bereits mit der Renovation begonnen. Foto: Pino Covino

Ein eigenartiger, chemischer Geruch hängt in der Luft. Die Räume der Dreizimmerwohnung im Klybeckquartier, einem finanziell schwachen Viertel im Kanton Basel-Stadt, sind stark in die Jahre gekommen. Vergilbte Wände, Furchen im Boden und braune Flecken am Dampfabzug zeugen davon, dass zu dieser Wohnung nicht gerade viel Sorge getragen worden ist. Dass sie dringend eine Renovation nötig hat.