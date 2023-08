Kanton hat entschieden – Hauseigentümer Imbach darf die Häuser an der Rainallee abreissen Der Kanton hat einen Grundsatzentscheid gefällt: Abbrüche sind in Basel-Stadt grundsätzlich noch möglich. Der Mieterverband erwägt einen Rekurs. Katrin Hauser

Hätte er gewusst, welche Odyssee ihm bevorsteht, hätte Hauseigentümer Imbach sein Bauprojekt sein lassen. Foto: Pino Covino

Zuletzt ging es dann plötzlich schnell: Das Bauinspektorat hat das Abbruchvorhaben von Hauseigentümer Hans Imbach kurz nach der Medienanfrage dieser Zeitung bewilligt. Er darf die Häuser am Rande des Friedhofs Hörnli in Riehen abreissen und durch Neubauten ersetzen. Insgesamt entstehen so etwas über 40 Prozent mehr Wohnraum. Damit ist der Odyssee von Hans Imbach, der fast ein Jahr auf seine Baubewilligung warten musste, vielleicht ein Ende gesetzt. Aber eben nur vielleicht.