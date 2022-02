Zoff um Arlesheimer Ortskern – Hauseigentümer befürchten Enteignung durch Heimatschutz Die Gemeinde will weitere Gebäude im Zentrum unter Schutz stellen. Dabei gibt es Kritik aus der Bevölkerung – einige Bürger drohen bereits mit dem Gang vors Bundesgericht. Benjamin Wirth

Im Ortskern will der Gemeinderat «langfristige Planungssicherheit» schaffen. Foto: Mischa Christen

Dem Arlesheimer Gemeinderat war vielleicht nicht ganz bewusst, auf was er sich einlässt. In den kommenden Monaten möchte er den Quartierplan «Ortskern» vollkommen revidieren und in einen Teilzonenplan überführen. Dadurch soll unter anderem «eine langfristige Planungssicherheit geschaffen werden, um die architektonische Qualität bei künftigen Um- und Neubauten sicherzustellen», erklärte Felix Berchten (Frischluft), Gemeinderat und zuständig für nachhaltigen Wohnungsbau, am Mittwochabend bei einem Austausch mit der Bevölkerung.