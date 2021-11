Mietstreitfall in Basel – Hausbesitzerin wehrt sich gegen Müll-Mieter und landet vor Gericht Weil eine Frau einem zahlungssäumigen Bewohner das Zimmer geräumt hat, hat sie von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erhalten. Der Fall gibt Einblick in ein Problem, das Liegenschaftsbesitzer mit einer gewissen Mietklientel haben. Mischa Hauswirth

Der Fall landete vor Gericht, weil die ehemalige Liegenschaftsbesitzerin die Verurteilung durch die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt nicht akzeptierte. Foto: Fotoarchiv Tamedia

Es ist eine Geschichte, die zeigt, warum einige Liegenschaftsbesitzer lieber an Menschen mit Job und geregeltem Leben vermieten als an Menschen, die am Tropf des Sozialstaats hängen. Je nach Klientel bringt der Hausbesitzer die Mieter nicht mehr raus, einerlei, ob bezahlt wird und was mit den Räumlichkeiten passiert.

Seit Dienstagmorgen muss sich eine Frau vor Gericht verantworten, die die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt via Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe und der Bezahlung von 4000 Franken verurteilt hat. Vorwurf: gewerbsmässiger Wucher, versuchte Nötigung, Hausfriedensbruch und Sachentziehung.