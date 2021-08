Neue Baurechtszinsen in Basel-Stadt – Hausbesitzer müssen mit massiven Aufschlägen rechnen Seit Jahren steigen die Bodenpreise im Stadtkanton kontinuierlich an. Das hat Folgen für Besitzer von Liegenschaften im Baurechtszins. In Riehen drohen rund 40 Prozent mehr Kosten. Mischa Hauswirth

Die Gemeinde Riehen ist bei Rentnern und Familien als Wohnort begehrt. Das wirkt sich auf die Grundstücks-, Haus- und Wohnungspreise aus. Foto: Erich Meyer

Die privaten Hausbesitzer in Basel-Stadt mussten bereits 2016 eine Erhöhung ihres Eigenmietwertes hinnehmen und bezahlen seither deutlich mehr. Nun drohen auch jenen Liegenschaftsbewohnern, die für ihr Haus dem Kanton Basel-Stadt einen Baurechtszins entrichten, happige Aufschläge, wie ein Fall aus Riehen zeigt. Dort ist an der Grenze zu Bettingen ein ganzer Strassenzug betroffen. Immobilien Basel-Stadt (IBS), welche die Grundstücke im Kantonsbesitz verwaltet, hat den Hausbesitzern einen Brief geschrieben und eine Erhöhung von rund 40 Prozent angekündigt. Bei IBS heisst es, ein Baurechtsvertrag laufe üblicherweise über 50 Jahre mit zwei Optionen auf Baurechtsnehmerseite, diesen um 30 und nochmals um 20 Jahre zu verlängern. IBS schreibt auf Anfrage: «Der Baurechtszins wird alle zehn Jahre aktualisiert. Dies ist vertraglich so geregelt.»

