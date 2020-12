Homeoffice gleich Hausaufgaben gleich Verschulung des Privaten. Foto: Gaetan Bally/Keystone

Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter, oder es bleibt, wie es ist.

Weil Hähnen nicht zu trauen ist, gibt es Wetterfrösche und Meteorologen. Was aber ist, wenn Politiker mit stolz geschwelltem Kamm krähen: «Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht»? Dann haben wir ein Problem. Denn inwieweit ist Politikern zu trauen, die noch Hausaufgaben machen müssen? Sind Hausaufgaben nicht eher etwas für Schüler und Anfänger? Was ist von Politikern zu halten, die noch üben müssen?

Selbstverständlich sind Politiker, die Hausaufgaben machen, um einiges besser als Politiker, die Blödsinn machen. Am schlimmsten sind Politiker, die andere Nationen zu Hausaufgaben zwingen wollen. Vor allem die Deutschen spielen sich gern als Allerweltspädagogen auf. Bundeskanzlerin Angela Merkel 2010: «Wir können Griechenland im Augenblick dadurch am besten helfen, dass wir deutlich machen: Griechenland soll seine Hausaufgaben machen.» Willkommen in der Brüsseler Primarschule. Hier wurden nacheinander zu Hausaufgaben verdonnert: Athen wegen Völlerei, die Türkei wegen Menschenrechtsverletzung, Bulgarien wegen Korruption und zuletzt Ungarn und China wegen undemokratischer Umtriebe. Der dumme Schüler China begehrte auf. Der chinesische Botschafter gab Widerworte und sagte: Deutschland solle erst mal seine «eigenen Hausaufgaben machen».