Betrieb soll erhalten bleiben – Haus mit Rio Bar für 3,35 Millionen Franken versteigert Der bisherige Mitbesitzer und Wirt der Rio Bar bot an der öffentlichen Grundstück-Versteigerung mit, konnte aber am Ende nicht mit der Basler Firma Top Trends AG mithalten. Julia Gisi

Das Haus am Barfüsserplatz 12 wechselt den Besitzer. Foto: Lucia Hunziker

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – am Donnerstagnachmittag wurde die Liegenschaft, in der sich die kultige Rio Bar befindet, versteigert. Und jetzt ist klar: Nach mehreren Dekaden im Besitz der Basler Familie Bigliel und einer Zürcher Familie wechselt sie nun auch den Inhaber. Das Haus am Barfüsserplatz 12, an bester Lage in der Basler Innenstadt, geht neu in den Besitz der Basler Firma Top Trends AG über. Diese spezialisiert sich auf den Handel mit Sportartikeln und Sportbekleidung.

Felix Bigliel, der langjährige Mitbesitzer und Wirt der Rio Bar im Erdgeschoss des Hauses, bot an der öffentlichen Grundstück-Versteigerung zwar bis fast zuletzt mit – konnte am Ende aber nicht mit dem Basler Unternehmen mithalten. Letzteres lässt sich das Gebäude 3,35 Millionen Franken kosten. Für Bigliel war ab 3,25 Millionen Franken Schluss.

Das Haus mit Baujahr 1902 umfasst neben dem Barbetrieb im Erdgeschoss auch ein Lager im Untergeschoss sowie die dreistöckige Wirtewohnung und zwei Mansardenzimmer im Dachgeschoss. Als Mindestpreis waren ursprünglich 2,3 Millionen Franken angegeben worden.

«Besonders meine Kinder leiden darunter»

Obwohl sich Felix Bigliel auf einen solchen Ausgang der Versteigerung mental vorbereitet hat, ist ihm die Enttäuschung wenige Minuten nach der Versteigerung anzusehen: «Der Entscheid ist schrecklich – ich muss aus meinem eigenen Haus raus», sagt der Rio-Bar-Wirt zur BaZ. «Besonders meine Kinder leiden darunter.» Sie, die erwachsenen Kinder Alice und Reto, waren neben der verstorbenen Frau Bigliels bislang ebenfalls als Mitinhaber im Grundbuch eingetragen gewesen. Alice Flota-Bigliel sollte dereinst die Rio Bar übernehmen. Dennoch gibt sich Bigliel, der den Betrieb 45 Jahre lang führte, auch pragmatisch: «Wir wussten, bis zu einem gewissen Punkt können wir mitbieten – alles, was darüber ist, geht leider nicht. Ich will mich in meinem hohen Alter schliesslich nicht verschulden.»

Felix Bigliel führt die Rio Bar seit 45 Jahren. Archivfoto: Kostas Maros

Nun müsse man im Gespräch mit dem neuen Besitzer abklären, wie es mit der Rio Bar weitergehe.

In dieser Hinsicht darf sich der Wirt jedoch durchaus Hoffnungen machen: Geht es nach Eric Stiefel, Verwaltungsratsmitglied bei Top Trends, soll die Bar in der heutigen Form erhalten bleiben. Das berichtet die Nachrichtenagentur SDA.

Der freiwilligen, öffentlichen Grundstück-Versteigerung im Ganthaus in Basel war ein Zwist zwischen den beiden Miteigentümerfamilien vorausgegangen. Auf Anordnung des Zivilgerichts Basel-Stadt wurde das Miteigentum aufgehoben und die Liegenschaft zur Versteigerung freigegeben.

