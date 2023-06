Vierjähriges Basler Bauprojekt – Hauptbau des Kunstmuseums wird für Sanierung geschlossen Um den Werterhalt des Gebäudes zu sichern, wird dieses ab 2027 für circa vier Jahre umgebaut – und für die Öffentlichkeit unzugänglich. Raphaela Portmann UPDATE FOLGT

Der historische Hauptbau des Kunstmuseums, hier in der Bildmitte, schliesst voraussichtlich 2027 seine Türen. Foto: Dominik Plüss

Der Hauptbau des Kunstmuseums, direkt neben der Haltestelle des 2er-Trams, soll während drei bis vier Jahren umgebaut werden. Das schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Das Gebäude aus dem Jahr 1936 müsse «grundlegend saniert werden», um den Werterhalt des Hauptbaus zu sichern. In enger Abstimmung mit der Denkmalpflege würden die Gebäudehülle, der Innenausbau und die technische Infrastruktur bearbeitet.

Aktuell sei ein Vorprojekt für die Umbaumassnahmen im Gange, bei welchem man Konzepte für die architektonische Umsetzung und Erneuerung der Gebäudetechnik entwickle. Zudem müssten ein Terminplan sowie eine Grobkostenschätzung erstellt werden.

Die Sanierungsarbeiten starten laut BVD frühestens Mitte 2027 und werden drei bis vier Jahre andauern. Während der Arbeiten bleibt der Hauptbau geschlossen. Das habe der Lenkungsausschuss auf Antrag des Bau- und Verkehrsdepartements, des Präsidialdepartements, des Kunstmuseums sowie von Immobilien Basel-Stadt bereits definitiv beschlossen.

Keine Teilschliessung des Baus

Durch die Schliessung können die Kunstwerke besser geschützt werden, heisst es weiter. Ausserdem habe sich in der «Vergangenheit und auch in anderen Städten gezeigt, dass Teilschliessungen der Öffentlichkeit schlecht zu vermitteln sind und das Besuchererlebnis leidet».

Der Neubau und das Haus Gegenwart bleiben während der Bauarbeiten geöffnet. Das kuratorische Team des Kunstmuseums erarbeite zur Zeit einen «konzentrierten Sammlungsparcours». Dabei sollen Highlights aus der Sammlung auf neue Art präsentiert werden. Auch denke man darüber nach, die Sammlung digital zugänglich zu machen.

Update folgt…

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.