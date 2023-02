Die Frage nach dem Spiel in Lugano – Hat Vogel dem FCB mit seinen Wechseln einen Punkt gerettet? Mit seinen Ein- und Auswechslungen hat der Basler Interimstrainer einen grossen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf. Oder wäre der FCB auch so zurückgekommen? Tilman Pauls

Basels Interimstrainer Heiko Vogel während des Spiels des FCB beim FC Lugano. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Heiko Vogel ist durchaus bewusst, dass er ein Risiko eingeht. Diese drei Wechsel in der 68. Minute im Spiel gegen den FC Lugano. Damit hat der Basler Interimstrainer sein Kontingent ausgeschöpft, er kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr auf eine Verletzung reagieren. Aber das ist Vogel jetzt egal. Er will den Fluss im Spiel seiner Mannschaft nicht mehrmals unterbrechen. Also bringt er Novoa, Kade und Zeqiri für Amdouni, Fink und Ndoye.

Nach dem Spiel lässt sich festhalten: Vogel hat mit seinen Wechseln alles richtig gemacht. Dass er Calafiori und Lang in der Halbzeit für Diouf und Vogel bringt, sorgt für mehr Ruhe in der Basler Hintermannschaft. Von der Überforderung der ersten 45 Minuten ist nichts mehr zu sehen – was aber auch an den Gastgebern liegt. Und mit seinem Dreifachwechsel in der 68. Minute wechselt er, wenn man das so sagen will, die Rückkehr seiner Mannschaft ein.

Hat Vogel dem FCB mit seinen Wechseln einen Punkt gerettet? Ja, er hat mit all seinen fünf Wechseln alles richtig gemacht und dem FCB so einen Punkt gerettet. Vogel hat richtig gewechselt, aber der Aufschwung der Basler wäre auch so passiert. Nein. Er ist am Ende zwar belohnt worden, hatte aber Glück, dass sich nicht noch ein Spieler kurz vor Schluss verletzt hat. Das war zu riskant!

Vogel beweist den richtigen Instinkt, nicht zum ersten Mal provoziert er mit seinen Wechseln und seinen Worten in der Halbzeit eine Reaktion. Etwas, das man in der letzten Phase von seinem Vorgänger Alex Frei vermisst hat. Natürlich kann man die Situationen nur schwer vergleichen. Aber es lässt sich festhalten, dass Vogel zurzeit den richtigen Instinkt auf seiner Seite hat. Oder wäre das Spiel gegen Lugano auch ohne seine Wechsel so verlaufen, wie es dann verlaufen ist?

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

