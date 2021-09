Wochenduell zur Fernseh-Strategie – Hat SRF das Tennis zu früh abgeschrieben? Belinda Bencic spielt in diesem Jahr meist ihr bestes Tennis, und Talente wie Dominic Stricker zeigen starke Leistungen. Doch das SRF wird nach dem US Open das Tennisteam verkleinern. Ist dieser Schritt voreilig erfolgt? Daniel Schmidt , Fabian Löw

Wenn Roger Federer zurücktritt – schalten die Schweizer auch für Belinda Bencic den Fernseher ein? Foto: AFP

Ja. Obwohl sich Federers Karriere dem Ende nähert – auch andere Schweizer Tennisspieler verdienen es, vom SRF einen Platz im Rampenlicht zu erhalten

Lange Zeit war Roger Federer zweifelsfrei das Aushängeschild der Tennisübertragungen im Schweizer Fernsehen. Federer spielte – das SRF sendete live. So war es immer. Seine Zeit scheint aber langsam vorbei zu sein. Und was passiert? Das SRF zweifelt daran, ob der Tennissport für sein Publikum weiterhin von grossem Interesse ist, und restrukturiert sein Tennisprogramm. Angefangen mit den Kultkommentatoren Stefan Bürer und Heinz Günthardt, gemeinsam seit 1995 von Tennisübertragungen im SRF nicht mehr wegzudenken. Sie verliessen den Sender. Während Bürer als Verantwortlicher für PR und Kommunikation zu den SC Rapperswil-Jona Lakers wechselt, wurde Günthardt entlassen. Grund: Die Marke Bürer und Günthardt gebe es nicht mehr, und Federer spiele bald nicht mehr.

Klar, Federer ist und bleibt die Ausnahmefigur des Schweizer Tennissports, doch sein nahendes Karriereende ist kein ausreichender Grund, dass das Tennis für das Schweizer Fernsehen an Wichtigkeit einbüsst. Andere Schweizer Tennisakteure haben es ebenfalls verdient, dass das SRF weiterhin ausführlich über sie berichtet und ihre Spiele live überträgt. Der Sender trägt eine Mitverantwortung, wenn es darum geht, den Schweizer Tennissport zu fördern. Wer weiss – vielleicht tritt eines Tages ein neuer Federer in Erscheinung, der auf einer ähnlichen Erfolgswelle reiten wird. Und dann muss das SRF präsent sein, um diesen Akteur auch prominent ins Rampenlicht zu stellen. Es wird beispielsweise interessant zu sehen sein, wozu Dominic Stricker imstande ist. 2020 gewann er das Juniorenturnier von Roland Garros im Einzel und im Doppel, er wurde im selben Jahr zum besten Schweizer Nachwuchssportler gewählt, und dieses Jahr sorgte der 19-Jährige bei seinem Debüt an einem ATP-Turnier in Genf für Furore, als er erst im Viertelfinal ausschied.

Es lohnt sich zudem ein aktueller Blick auf die bereits etablierten Schweizer Tennisakteure: Dort befindet sich Belinda Bencic dieses Jahr in einer herausragenden Form. Gold im Einzel an Olympia, Silber im Doppel mit ihrer Spielpartnerin Viktorija Golubic, und zuletzt ein Viertelfinal am US Open. Die Ostschweizerin ist erst 24 Jahre alt. Ihre Karriere scheint jetzt so richtig in Fahrt zu kommen. Es ist daher wichtig für das SRF, bei ihr am Ball zu bleiben, damit Bencic auch in Zukunft öffentlichkeitswirksam begleitet wird. Derartige Leistungen dürfen nicht an Relevanz verlieren. Sie sind nicht nur wichtig für den Schweizer Tennissport, sondern auch für den Schweizer Sport im Allgemeinen. Und das darf das Schweizer Fernsehen nie vergessen. Daniel Schmidt

Nein, denn eine Figur wie Roger Federer wird es nie mehr geben – das weiss auch das Schweizer Fernsehen

Der Wimbledon-Final 2019 gegen Novak Djokovic endete für Roger Federer bitter. Matchbälle vergeben, Endspiel verloren. Für das Schweizer Fernsehen aber war dieser Tennismatch ein riesiger Erfolg. 1’233’000 Schweizer verfolgten den Untergang des Maestros live im TV, was einem Marktanteil von sagenhaften 62,5 Prozent entsprach. Es war der letzte grosse Moment einer wunderbaren Symbiose. Roger Federer zauberte sich über die Tennisplätze dieser Welt, das Schweizer Fernsehen brachte die einzigartigen Bilder des Ausnahmekönners kunstvoll verpackt in die Schweizer Stuben. Doch seit Djokovic vor zwei Jahren in Wimbledon Federer geschlagen hat, stand der Schweizer nie mehr in einem Grand-Slam-Final. Und stiess SRF mit einer Tennisübertragung nie mehr in ähnliche Zuschauersphären vor.

Zwar gibt es in der Schweiz rund 1’233’000 Menschen, die sich für Roger Federer interessieren. Aber das heisst noch lange nicht, dass diese 1’233’000 Menschen auch wirklich wegen Tennis den Fernseher einschalten. Damit soll diese Sportart und ihre Vertreter keineswegs abgewertet werden. Natürlich sind Schweizer Sportfans begeistert, wenn Belinda Bencic Olympiagold gewinnt oder ein Talent wie Dominic Stricker von Grand-Slam-Titeln träumen lässt. Aber eben nicht mehr, als wenn Jolanda Neff ihr Mountainbike als Erste ins Ziel bringt oder Lara Gut-Behrami am schnellsten den Berg runterbrettert.

Bei Roger Federer war das anders. Der Baselbieter hat seine Sportart verändert, hat eine nie gekannte Leichtigkeit ins Tennis gebracht. Er stieg auf zum Weltstar, wurde zum berühmtesten Schweizer überhaupt und blieb dabei stets bescheiden und freundlich. Über Jahre hinweg gab es kaum jemanden, der sich von seinem Spiel und seiner Erscheinung nicht begeistern liess. Der Ausnahmekönner fesselte auch jene an den Bildschirm, die einen Service nicht von einem Return unterscheiden können.

Eine Figur wie Federer wird es in der Schweiz nie mehr geben. Das weiss auch SRF und baut seine Tennisberichterstattung jetzt, da Federers Auftritte je länger, je mehr zur Seltenheit werden, folgerichtig ab. Das heisst natürlich nicht, dass der Filzball komplett aus dem Programm verschwindet. Auch in Zukunft werden die Highlights dieses Sports und die grossen Momente der Schweizer Tennisspieler zu sehen sein. Service public. Aber eben nicht mehr mit einem Rundum-Halligalli-Programm, wie es für einen Federer angemessen war. Sondern im gleichen Rahmen wie andere Sportarten.

