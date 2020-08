Mathys: «Glücklicherweise ein bisschen wenig Fälle»

Die Situation habe sich zwar im Vergleich zur Vorwoche leicht entspannt. Für Patrick Mathys vom BAG gibt es allerdings keinen Grund, sorglos zu werden, sagte er am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. Derzeit befänden sich 45 Infizierte auf Intensivstationen, 32 davon würden extern beatmet.

«Diese Woche haben wir glücklicherweise ein bisschen weniger Fälle», sagte der Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit BAG/EDI. Die Fälle würden aber auf hohem Niveau verharren.

Die Stabilisierung zeige sich auch in der Positivitätsrate, die innert Wochenfrist von 3,5 auf 2,2 gesunken sei. Die Kantone müssten wachsam bleiben und das Contact Tracing konsequent durchziehen. Die Bevölkerung müsse weiterhin aufmerksam sein, Abstand halten und die Hygieneregeln beachten.

Auch in der internationalen Lage gebe es nicht viel positives zu berichten, sagt Mathys. Weltweit sind über 18 Millionen Fälle und knapp 700'000 Todesfälle bekannt. Die Entwicklung zeige, dass die Pandemiewelle bei Weitem nicht am Abflachen, sondern am Zunehmen sei. In den USA seien schon über 150'000 Meschen gestorben, auch Brasilien sei nahe an 100'000 Todesfällen. «Nach sechs Monaten wurden beeindruckende Todeszahlen erreicht. Wir müssen auch als Weltgemeinschaft alles versuchen, um die Pandemie einzudämmen und das Leid so gering wie möglich halten.»