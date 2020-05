Polit-Streit in Allschwil – Hat Morat das Amtsgeheimnis verletzt? Der Gemeinderat lässt abklären, ob er sein Mitglied Christoph Morat wegen möglicher Amtsgeheimnisverletzung anzuzeigen hat. Bereits in der Vergangenheit ist es zwischen dem SP-Exponenten und seinen Ratskollegen zu Differenzen gekommen – vor allem mit Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli. Benjamin Wirth

Harter Wahlkampf um das Gemeinderatspräsidium: Christoph Morat (SP) und Nicole Nüssli (FDP) schenken sich nichts. Foto: Kostas Maros

Zoff im eigenen Stall: Der Allschwiler Gemeinderat rund um Präsidentin Nicole Nüssli (FDP) lässt in diesen Tagen ein mögliches Strafverfahren gegen Ratsmitglied Christoph Morat (SP) prüfen. Prekär: Die beiden Exponenten Nüssli und Morat hatten bereits in der Vergangenheit immer wieder Differenzen. Jetzt sind sie auch noch die einzigen Anwärter auf das Allschwiler Gemeindepräsidium, über das am 28. Juni abgestimmt wird.