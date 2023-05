Die Frage nach dem Zürich-Spiel – Hat Hitz Recht – und die Schweiz ein Schiedsrichter-Problem? Nach dem Spiel gegen den FCZ steht ein Mann im Mittelpunkt: Schiedsrichter Alessandro Dudic. Der Basler Torhüter sagt, der Schweizer Fussball brauche Hilfe. Linus Schauffert

Torhüter Marwin Hitz findet nach dem Klassiker gegen den FC Zürich deutliche Worte für den Zustand des Schweizer Schiedsrichterwesens. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es ist nicht das erste Mal, dass nach einem Spiel in der Super League über die Leistung des Schiedsrichters und des VAR diskutiert wird. Doch der Klassiker dürfte ziemlich weit oben auf der Liste der meistdiskutierten Partien stehen: vier Rote Karten, neun Gelbe, mehrere Rudelbildungen und falscher Penaltyentscheid.

FCB-Torhüter Marwin Hitz wählt nach der Niederlage klare Worte: «Wir brauchen bei diesem Thema Hilfe im Schweizer Fussball.» Damit meint er die Leistungen der Unparteiischen. Hitz sagt, dass er keine fehlerlosen Spiele erwarte, das sei nicht möglich. Er erwarte aber eine klare Kommunikation und eine klare Linie.

Diese könne man als Schiedsrichter nicht drei, vier Mal pro Partie verlassen. «Alle Mannschaften wollen klarere und bessere Entscheidungen», sagt Hitz. Viele Spiele würden in der Schweiz an zu kleinlichen oder komischen Entscheidungen kaputtgehen. Und daran leide in letzter Konsequenz der Schweizer Fussball.

Marwin Hitz wird deutlich

Die Diskussion, die Hitz konkret anspricht, ist eine, die sich schon die ganze Saison über hartnäckig hält. Und es scheint, als gewinne sie von Woche zu Woche an Brisanz. Vor allem wenn es um den VAR geht. Immer lauter werden die Stimmen, die bei dessen Einschreiten eine Willkür erkennen wollen. Die von Hitz geforderte wird immer verschwommener.

Der Goalie spricht auch den Penaltyentscheid nach dem Duell zwischen Michael Lang und Bledian Krasniqi an – die Szene, die den Zürchern den 1:0-Führungstreffer ermöglicht. Der Zürcher dribbelt den Ball innerhalb des Basler Strafraums und legt ihn sich links an seinem Gegenspieler vorbei. Lang – seine Beine längst auf dem Rasen platziert, da er mit einem Ausfallschritt den anderen Weg zumachen will – versucht noch zurückzuziehen, aber Krasniqi lässt sich fallen. Penalty.

Hierbei fragwürdig ist nicht nur der Penaltyentscheid, sondern auch das Nichteinschreiten des VAR. Denn Krasniqi sucht den Kontakt mit Lang derart, dass man durchaus von einer klaren Fehlentscheidung sprechen kann. Dudic hier an den Monitor zu bitten, wäre die richtige Entscheidung gewesen. Wieso dies nicht geschieht, ist aus neutraler Sicht schwer nachzuvollziehen. Hitz sagt: «Das Thema ist mittlerweile langweilig. Wieso schaut er es sich selbst nicht an?»

Hat der Schweizer Fussball ein Schiedsrichterproblem? Ja! So viele Fehlentscheide wie im Schweizer Fussball gibt es sonst nirgends. Es muss sich dringend etwas ändern. Naja, es gibt zwar immer wieder Spiele, in denen die Unparteiischen auf negative Weise in den Mittelpunkt geraten. Mehr als im Ausland ist das in der Schweiz aber nicht der Fall. Nein! Der Klassiker vom Sonntag stellt eine Ausnahme dar. Für gewöhnlich gibt es kein Problem mit den Schweizer Schiedsrichtern.

Was danach geschieht, ist die Folge der fehlenden Linie und des Fehlentscheids. Das Spiel gerät Dudic aus den Händen: Nach einer Rudelbildung gibt er Wouter Burger und Mirlind Kryeziu direkt Rot. Taulant Xhaka sieht seine zweite Gelbe, verschwindet in der Kabine, nur damit kurz darauf nochmals aufs Feld geholt werden kann. Dudic zieht die Gelbe zurück – Xhaka freut sich da noch – und gibt dem Captain dann die direkte Rote.

Es stellen sich zurzeit grundsätzliche Fragen: War der Klassiker am Sonntag nur ein Beispiel für eine falsche Entwicklung im Schweizer Fussball? War dies ein besonders auffälliger Einzelfall oder stellvertretend für ein übergeordnetes Problem? Und hat Hitz recht, wenn er sagt, dass die Schweiz ein Schiedsrichterproblem hat?

