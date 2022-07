Lesende fragen Peter Schneider – Hat Gott gepfuscht? Ein Gedankenspiel: Wie sähe die Welt aus, wenn wir sie selber hätten erschaffen können? Gäbe es zum Beispiel keine Kriege? Die Antwort unseres Kolumnisten. Meinung Peter Schneider

In einer besseren Welt gäbe es keine Kriege, keine Gewalt: Eine Ukrainerin blickt auf ihr zerstörtes Wohnhaus nordwestlich von Kiew. Foto: Roman Pilipey (Keystone)

Ich gelange mit einer wirklich «grossen» Frage an Sie. Was hätten Sie getan, wenn Sie vor x Millionen Jahren die Welt erschaffen hätten? Oder umgekehrt gesagt, ich finde die Gesamtstruktur unserer Welt mehr oder weniger daneben. Wäre ich «Gott» gewesen – war ich leider nicht –, würde unsere Erde heute etwas anders aussehen. Nur ein Beispiel: Ich hätte das Prinzip geschaffen, dass kein Lebewesen ein anderes auf(fr)essen muss, um zu überleben. Und Kriege gäbe es in meiner Welt auch keine. Was meinen Sie dazu? F.E.