Strafgericht Basel-Stadt – Hat er sie vergewaltigt oder nicht? Die Empörung nach Bekanntwerden einer Vergewaltigung an der Heuwaage war riesig. Doch es stehen Fragezeichen im Raum. Mirjam Kohler

Hier soll es zur Gewalttat gekommen sein. Archivfoto: «Basler Zeitung»

Erinnern Sie sich noch an die Meldung von Anfang November 2021, dass es an der Heuwaage zu einer Vergewaltigung gekommen sei? Vielleicht haben Sie die Hetzjagd auf den Verdächtigen in den sozialen Medien mitbekommen oder haben den Weg der Solidaritätsdemonstration für das Opfer gekreuzt.

Wie fast immer bei Vergewaltigungsvorwürfen steht die Aussage der Frau gegen die des Mannes. Sie sagt, er habe sie in der Unterführung bei der Heuwaage vergewaltigt, obwohl sie ihm mehrfach und unmissverständlich gesagt habe, dass sie keinen Geschlechtsverkehr wolle. Er sagt, es sei nicht zu Geschlechtsverkehr gekommen.