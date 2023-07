Brand in Sissach – Hat ein ehemaliger Nachbar das Gartenhäuschen abgefackelt? Beim Feuer in Sissach von letzter Woche besteht Verdacht auf Brandstiftung. Der mutmassliche Täter habe zudem versucht, ein weiteres Feuer zu entfachen. Simon Erlanger

Vom Gartenhäuschen an der Rheinfelderstrasse und von der angrenzenden Hecke blieb nicht viel übrig. Das benachbarte Haus blieb dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr verschont. Foto: Polizei Basellandschaft



In Sissach brannte am Donnerstag ein Gartenhaus nieder. Die mit vier Fahrzeugen ausgerückte und von zwei Polizeiautos eskortierte Stützpunktfeuerwehr Sissach konnte den Brand rasch löschen. Das Häuschen war aber nicht mehr zu retten. Es wurde komplett zerstört, wie die Polizei Basellandschaft mitteilte. Die Brandursache sei nicht restlos geklärt. Im Vordergrund der Ermittlungen stehe jedoch eine vorsätzliche Brandstiftung, so die Polizei schon am letzten Freitag.

Die Sissacher «Volksstimme» meldet nun am Dienstag, dass zwei Bewohner des Wohnhauses, zu dem das Gartenhaus gehört, unabhängig voneinander der Zeitung berichtet hätten , dass ein ehemaliger Bewohner das Feuer gelegt habe. Der frühere Nachbar habe nicht nur das Gartenhaus angezündet, sondern auch vor der Haustür des Haupthauses ein Feuer gelegt. Der mutmassliche Täter habe einen Stapel Zeitungen angezündet, so die «Volksstimme». Die Russspuren an der Tür seien noch zu sehen.

Die Polizei Basellandschaft bestätigte gegenüber der «Volksstimme» erneut, dass es sich beim Fall mit grösster Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung handle. Angaben zum mutmasslichen Täter könne man aber aufgrund der laufenden Untersuchung keine machen.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

