Wochenduell: Eishockeyliga am Abgrund – Hat die Swiss League in dieser Form eine Zukunft? Die oberste Schweizer Eishockeyliga wird ihre jetzige Form beibehalten. Das könnte für die Swiss League, die zweithöchste Liga, schwere Folgen haben. Benjamin Schmidt Daniel Schmidt

Wird die Liga des EHC Basel nun zunehmend an Relevanz verlieren? Foto: Kostas Maros

Ja, rutscht die Swiss League in den Amateurbereich ab, wäre eine Fusion mit der My Hockey League sinnvoll und attraktiv für die Zukunft.

Mit dem Beschluss der National League, der obersten Schweizer Eishockeyliga, auch künftig eine Ligagrösse von 14 Mannschaften beizubehalten, wird sich die Swiss League künftig neu strukturieren müssen und den Profistatus kaum halten können. Dunkle Zeiten stehen der zweiten Liga höchstwahrscheinlich bevor. Doch wo Schatten ist, da ist auch Licht. So kann man dieser Entwicklung auch Positives abgewinnen.

Sollte die Swiss League denn zu einer halbprofessionellen oder Amateur-Liga mutieren, besteht immer noch die Möglichkeit, mithilfe eines Mäzens oder durch zahlkräftige Sponsoren genügend finanziellen Spielraum zu schaffen, um wieder Anschluss an den Profibetrieb zu finden. Dies gilt überdies auch für potenzielle Absteiger aus der National League. Dafür braucht es Zeit, Geduld, Glück und Überzeugungskraft. Doch auch das Spielniveau der Vereine spielt hierbei eine entscheidende Rolle – denn nur wer das Potenzial erkennen lässt, in der National League mitspielen zu können, lockt auch Investoren an.

Ein hohes Spielniveau kann jedoch nur dann garantiert werden, wenn innerhalb der Liga ein gewisser Konkurrenzkampf herrscht. Berücksichtigt man den zuvor genannten Faktor, dass die Swiss League in den Amateurbereich abzurutschen droht, würde es daher Sinn machen, mit der derzeit höchsten Schweizer Amateur-Eishockeyliga zu fusionieren – der My Hockey League.

Im Zuge dieser Fusion könnten dann primär diejenigen Clubs der zweithöchsten Spielklasse angehören, die einen Sprung ins Profigeschäft eines Tages für möglich halten. Weniger ambitionierte Vereine, die sich mit dem Amateurstatus zufriedengeben, würden dann in der Spielklasse drei antreten. Die Option einer Durchlässigkeit zwischen der ersten, zweiten und dritten Liga sollte jedoch stets gegeben sein. Dies befeuert zusätzlich den Wettbewerb – und steigert somit die Attraktivität.

Dadurch könnte auch ein lukrativer TV-Vertrag, der für finanzielle Entlastung sorgen würde, wieder in den Bereich des Möglichen rücken – wenn die National League mitspielt und etwas vom Kuchen abgibt. Sie ist mitverantwortlich, dass das Niveau der Swiss League hochgehalten wird, will sie die niedrigere Spielklasse weiterhin als Ausbildungsort ihrer Talente nutzen. So wäre es auch in Zukunft sinnvoll, Partnerschaften zwischen Clubs aus der National und der Swiss League zu schliessen, von denen beide profitieren – wie derzeit der EHC Basel und der SC Bern. Denn eines ist klar: Das Schweizer Eishockey fusst auf einem Fundament, das aus mehr als nur einer Liga besteht – jetzt und in Zukunft. Daniel Schmidt

Hat die Swiss League in dieser Form eine Zukunft? Ja, rutscht die Swiss League in den Amateurbereich ab, wäre eine Fusion mit der My Hockey League sinnvoll und attraktiv für die Zukunft. Nein, aufgrund der wachsenden Lücke zwischen National und Swiss League droht Letzterer das Szenario, als Amateurliga in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein, aufgrund der wachsenden Lücke zwischen National und Swiss League droht Letzterer das Szenario, als Amateurliga in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Durch die Entscheidung der National League, das Ligasystem unverändert beizubehalten, wurde die Swiss League de facto beerdigt. In gewisser Weise kann sie weiterhin eine wichtige Rolle im Schweizer Eishockey einnehmen, die jedoch von Jahr zu Jahr an Bedeutung einbüssen wird.

Das Schweizer Erfolgsmodell mit zwei Profiligen ist Geschichte. Waren National League und Swiss League (oder früher noch NLA und NLB) zuvor eng miteinander verstrickt, klafft nun eine grosse Lücke zwischen den beiden Ligen, die nur noch grösser werden wird. Am Ursprung dieser Entwicklung steht die Verselbstständigung der National League sowie die Pandemie, die Ajoie und Kloten zwar aufsteigen, aber niemanden mehr absteigen lassen hat. Dabei wird es bleiben, und der Swiss League gehen zwei Clubs mit hoher Strahlkraft flöten, wodurch die Liga deutlich an Attraktivität einbüsst.

Auf dem Papier zwar noch eine Profiliga, wird es der Swiss League mittelfristig nicht möglich sein, diesen Status aufrechterhalten zu können. Durch die Unabhängigkeit der National League erhält die Swiss League kein Geld mehr aus dem TV- und Gesamtvermarktungstopf. Als Amateurliga wird die Swiss League nicht nur sportlich, sondern auch finanziell in anderen Dimensionen operieren als die National League. Und sie wird als solche nur noch schlechter zu vermarkten sein als ohnehin schon, auch im Hinblick auf potenzielle Investoren, die an der Situation etwas ändern könnten.

Mittelfristig soll die Swiss League also zu einer Ausbildungsliga verkommen, deren Funktion darin bestehen wird, die National League mit jungen Talenten für den Profibetrieb zu füttern. Ob sie diesen Zweck erfüllen kann, ist jedoch ebenfalls fraglich. Wenn Spieler ihre Brötchen nicht mehr vollständig mit dem Sport verdienen, werden sie nur noch berufs- oder studienbegleitend Hockey spielen können. Damit einhergehend wird die Intensität, mit der diese Akteure ihren Sport betreiben, abnehmen. Was wiederum die Frage aufwirft, ob es dann noch genug Spieler geben wird, die qualitativ gut genug sind, in die National League aufzurücken.

Natürlich ist vieles davon derzeit noch Zukunftsmusik. Jedoch sprechen die Prognosen und Szenarien, die man aus gegebenen Anlässen ableiten kann, derzeit nicht wirklich für eine rosige Zukunft der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Spielklasse. Benjamin Schmidt

Fehler gefunden?Jetzt melden.