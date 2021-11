Keine Kandidaten – Hat die SP in Gelterkinden ein Nachwuchsproblem? Mangels eigenem Kandidaten unterstützt die Partei den ihr nahestehenden Gemeinderatskandidaten Rico Tirri. Thomas Gubler

Damals war en sie noch zu dritt: Die Gelterkinder SP-Gemeinderäte Roland Laube, Martin Rüegg und Felix Jehle (von links) zusammen mit dem damaligen SP-Kantonalpräsidenten Adil Koller (hinten) auf dem Bahnhof Gelterkinden. Foto: zvg

Am 28. November gelangen nicht nur eidgenössische und kantonale Vorlagen zur Abstimmung. In Gelterkinden wird aufgrund des Rücktritts von Stefan Ruesch (Bürgerliche Zusammenarbeit Gelterkinden, BZG) auch ein neues Mitglied für den siebenköpfigen Gemeinderat gewählt. Zur Wahl stehen Sonia Gubitoso (BZG, 51) und der Parteilose Federico «Rico» Tirri (53). Was dabei erstaunt: Die Gelterkinder SP, die mit Roland Laube und Alt-Landrat Martin Rüegg derzeit zwei Gemeinderäte stellt, hätte mit einer zugkräftigen Kandidatur die Gelegenheit gehabt, zusammen mit Gemeindepräsident Peter Gröflin (EVP) in der Exekutive für eine Mitte-links-Mehrheit zu sorgen.