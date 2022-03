Die Frage nach dem FCB-Spiel – Hat der FCB nun seine Stammformation gefunden? Zuletzt nahm Guillermo Abascal nur noch wenige Änderungen an der Startformation vor. Die Resultate scheinen ihm recht zu geben – oder sehen die Leser das anders? Oliver Gut

Wouter Burger (links) und Taulant Xhaka: Ist das defensive Mittelfeld der FCB-Gegenwart auch jenes der rosigen rotblauen Zukunft? Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Ein knappes europäisches Aus gegen das doch ziemlich grosse Olympiqe Marseille, umrahmt von drei Siegen en suite in der Super League – das ist die jüngste Zwischenbilanz des FC Basel unter Interimstrainer Guillermo Abascal. Und es ist eine Zwischenbilanz, die sich auf dem Papier ziemlich gut macht. Denn Rotblau hat damit nicht nur erstmals seit Sommer und Meisterschaftsbeginn wieder drei Ligapartien in Folge gewonnen, sondern so auch den zweiten Tabellenrang gefestigt.

Parallel dazu hat sich so etwas wie ein Stamm-System und schliesslich auch eine Stammformation herauskristallisiert: Angeordnet in einem 4-2-3-1, sind das: Lindner; Lang, Frei, Pelmard, Tavares; Burger, Xhaka; Ndoye, Esposito, Millar – und als Stossstürmer der im Europacup nicht spielberechtigte Szalai.

Ist diese relative Beständigkeit – leichte personelle Wechsel gab es aus unterschiedlichen Gründen immer – womöglich das Rezept des jüngsten Liga-Erfolgs? Oder eher eine Zufälligkeit? Ist diese Siegesserie gar nicht so hoch einzuschätzen, weil auf dem Weg dorthin zumindest mit Lausanne-Sport und GC zwei Gegner bezwungen wurden, die sich in einer spektakulären Negativ-Spirale befinden?

Und überhaupt: Ist Konstanz in System- und Personalwahl das, was auch im Jahr 2022 noch immer die grösste Aussicht auf Erfolg bringt – so, wie es der FC Zürich vormacht? Oder muss mit diesem Kader, diesen vielen zu entwickelnden Spieler wieder mehr Rotation rein beim FC Basel, obwohl nach der Nationalmannschaftspause nur noch die Meisterschaft als einziger Wettbewerb verbleibt und der Pausen genug wären?

Sagen wir es mal so: Für Spieler wie den – bei Ankunft hochgelobten – Innenverteidiger Strahinja Pavlovic wäre seine Basler Zeit wohl schon vorbei, bevor sie richtig begonnen hat, sollte er nicht bald mal wieder zu Einsätzen gelangen. Auch einer wie Matias Palacios wird kaum grosse Entwicklungssprünge machen, bleibt es bestenfalls bei Teileinsätzen bis Mai. Und schliesslich gibt es da noch Routiniers mit einer gewissen Strahlkraft, die zuletzt nicht erste Wahl waren.

Pajtim Kasami zum Beispiel. Aber noch viel mehr Valentin Stocker. Das ist der Captain des FC Basel, der zuletzt wegen der Geburt seiner Zwillinge aussen vor blieb, bevor er gegen GC wieder einmal eingewechselt wurde. Ist das – und nicht mehr – Stockers mittelfristige Perspektive?

