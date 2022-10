Hat der FC Basel ein Überangebot im Sturm?

Ja. Nach dem ersten Liga-Tor von Bradley Fink haben die Basler Optionen. Im aktuellen Spielsystem findet aber jeweils nur ein Stürmer seinen Platz. Was heisst denn Überangebot? Ein Club wie der FC Basel kann gar nicht genügend gute Stürmer in seinem Kader haben. Nein. Spieler wie Jean-Kévin Augustin oder Bradley Fink brauchen Zeit. Und zudem ist der FCB in drei Wettbewerben vertreten und braucht jeden Stürmer.

