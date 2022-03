Erste H2-Tankstelle in der Region – Hat das Wasserstoffauto überhaupt eine Zukunft? Seit kurzem kann man auch in der Region Basel Fahrzeuge mit Wasserstoff betanken. Lohnt sich ein Wasserstoffauto und was kostet der Treibstoff? Das müssen Sie wissen. Alexander Müller

Klimaneutraler Treibstoff: In Frenkendorf kann man jetzt auch Wassserstoff tanken. Foto: Dominik Plüss

Wie funktioniert ein Wasserstofffahrzeug?

In einem Auto, das mit Wasserstoff betankt wird, wird der für den Elektromotor nötige Strom direkt an Bord produziert. Das passiert in der sogenannten Brennstoffzelle, die Sauerstoff und Wasserstoff mittels einer chemischen Reaktion in elektrische Energie umwandelt. Die Abfallprodukte dieser Reaktion sind Wärme, die zum Heizen des Autos genutzt werden kann, sowie reines Wasser.

Also ist ein Wasserstoffauto klimaneutral?