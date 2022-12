Aus für Basler Silvester-Show – Hat das traditionelle Feuerwerk ausgedient? Aufgrund von fehlenden Sponsoren fällt das Feuerwerk am Rhein aus. Christoph Bosshardt von Basel Tourismus findet das zwar schade, sieht darin aber auch einen Hinweis, dass es nicht mehr erwünscht ist. Andrea Schuhmacher

Wohl zum letzten Mal fand das Silvesterfeuerwerk am Rhein beim Jahreswechsel 2019/2020 statt. Foto: Florian Bärtschiger

Ob in Birsfelden oder Reinach oder in Basel, Zürich, Genf: Die grossen, traditionellen Feuerwerke an Silvester und am 1. August werden kontrovers diskutiert. Die Argumente der Gegner sind überall gleich: Sie stören sich am Lärm und am Feinstaub, der Umwelt und Menschen mit Atemwegserkrankungen sowie Kleinkinder belastet. Doch in Basel müssen sich die Kritiker vorerst keine Sorgen mehr machen. Wie die bz berichtet, fällt das Silvesterfeuerwerk am Rhein aufgrund von fehlenden Sponsoren aus.