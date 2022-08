Die Frage zum FCB-Spiel gegen YB – Hat bei diesem 0:0 etwas gefehlt? Das Unentschieden zwischen dem FC Basel und den Young Boys bietet den Zuschauern einiges an Unterhaltung – auch wenn kein Treffer fällt. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Linus Schauffert Oliver Gut

Wieder nichts: Andy Diouf scheitert am Kopf von David von Ballmoos. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Ein 0:0-Unentschieden. Das hört sich unattraktiv an. Per Definition ist es der Albtraum des neutralen Fussballfans. Doch manchmal kann auch ein torloses Unentschieden viele Reize haben. Dann, wenn beide die Offensive suchen, viel passiert.

Das 0:0 zwischen Basel und YB war eines dieser attraktiven 0:0. Es hatte vorab in der zweiten Halbzeit (fast) alles zu bieten, was den Fussballfan mitreisst: Die beiden wohl besten Teams des Landes trafen nach vielen Wechseln in beiden Kadern ein erstes Mal aufeinander. Beide wollen in dieser Saison ganz vorne mitspielen. Es gab hitzige Situationen. Eine kleine Rudelbildung um Adam Szalai. Und beide Trainer wurden verwarnt – wobei Raphael Wicky sogar Rot hätte sehen können.

Hat bei diesem 0:0 etwas gefehlt? Ja, die Partie war zwar unterhaltsam, aber ein gutes Fussballspiel braucht Tore. Nein, ich war bestens unterhalten und bin danach rundum zufrieden. Gut ist nur dann gut genug, wenn der FCB siegt! Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Darüber hinaus – und das ist nicht unwesentlich – kam es zu sehr vielen Torchancen. 30 Schüsse wurden im Laufe der Partie abgegeben. 12 aufseiten des FCB, 18 auf der gegnerischen. Nicht wenige davon waren Hochkaräter. Dass keiner von ihnen den Weg ins Tor fand, spricht für eine durchwegs gute Torhüterleistung. Hervorzuheben ist Marwin Hitz’ Reflex nach Meschack Elias Schuss in der 56. Minute.

Aber eben. Es war ein 0:0. Ein Unentschieden ohne ein Tor. Grund genug, sich zu beklagen?

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.