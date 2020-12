Grossrätin Tonja Zürcher (Basta) reichte einen Vorstoss ein, mit dem die «ungerechten Redezeiten» männlicher Votanten im Parlament verringert werden sollen. Foto: Florian Baertschiger

Wie das aktuelle Sorgenbarometer der Credit Suisse zeigt, stellt die Corona-Pandemie die grösste Sorge der Schweizer Bevölkerung in diesem Jahr dar. Mehr als die Hälfte der befragten Personen äusserten sich entsprechend. Sie gehen zudem davon aus, dass die Folgen der Pandemie auch in drei Jahren noch spürbar sein werden. Am meisten fürchten die Befragten dabei ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit (80 Prozent), aber auch schädliche Auswirkungen auf die Altersvorsorge (über 50 Prozent). Zudem werden negative Folgen für unseren Tourismus befürchtet.

Hinter Corona werden Themen genannt, die in den letzten Jahren immer wieder erwähnt worden sind: Die Zukunft der AHV und der zweiten Säule beunruhigen 37 Prozent der Befragten besonders stark, während die Angst vor Arbeitslosigkeit für 31 Prozent, Klimawandel und Umweltschutz für 29 Prozent und die Zuwanderung sowie der Themenkreis Gesundheit und Krankenkassen für je 28 Prozent der Befragten im Zentrum stehen.