Hast du ein Problem mit mir?

Verkabelt an Gliedmassen, Brust und Kopf liegt die neunjährige Benni auf dem Schragen der Ärztin. Man müsste Medizin studiert haben, um genau zu wissen, was mit den Sensoren gemessen werden soll. Welche Ströme im Körper sollen was darüber aussagen, wie es Benni – eigentlich heisst sie Bernadette – wirklich geht?