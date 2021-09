Zoom – Harter Rock, historische Bilder Vor 30 Jahren erschien «Nevermind» von Nirvana. In Basel sind derzeit viele rare Bilder zu sehen, die bei den Fotoshootings zu diesem stilgebenden Album entstanden. Nick Joyce (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Alle Fotos: Kirk Weddle

Als die Platte «Nevermind» am 24. September 1991 auf den Markt kam, ahnte niemand, dass das zweite Werk der amerikanischen Rockband Nirvana zum Millionenseller avancieren würde. Kurt Cobain, Krist Novoselic und Dave Grohls cleverer Spagat zwischen Pop-Eingängigkeit und Punk-Aggressivität sollte sich aber bald zur Blaupause für die Musik der 1990er-Jahre entwickeln: Ohne Nirvana-Hits wie «Smells Like Teen Spirit» hätten Bands wie Pearl Jam, Radiohead oder Smashing Pumpkins wohl nie ein weltweites Publikum gefunden.

Das markante Album-Cover trug einiges zum Erfolg von «Nevermind» bei. Das Bild des erst vier Monate alten Spencer Elden, wie er nach einer auf einem Fischerhaken aufgespiessten Banknote greift, entsprach ganz und gar Nirvanas zwiespältiger Haltung zum Musikgeschäft. Weil Cobain, Novoselic und Grohl jüngst bei einer grossen Plattenfirma unterschrieben hatten, fühlten sich Nirvana als Verräter an den eigenen konsumkritischen Idealen.

Bis Ende November zeigt die Basler Rock-Galerie «L'Unique» am Gerbergässlein 20 mehr als dreissig Originalaufnahmen, die der Unterwasserfotograf Kirk Weddle 1991 für Nirvana machte. Zu sehen sind neben selten gesehenen Out-Takes mit Spencer Elden auch rare Nirvana-Porträts. 2021 erscheint dieses Material auch im Fotoband «Nirvana - Never Mind the Photos», dem die Basler Ausstellung ihren Namen verdankt.

Vor wenigen Wochen lancierte Spencer Elden eine Gerichtsklage gegen Nirvana. Wegen des berühmten «Nevermind»-Covers fühle er sich traumatisiert und ausgebeutet, sagt der heute 30-Jährige, beim Nacktshooting seien seine Menschenrechte aufs Gröbste verletzt worden. Ob Spencer Elden seine Forderung nach einem achtstelligen Schmerzensgeld aber durchsetzen kann, gilt freilich als unwahrscheinlich.

Ausstellung: L' Unique House Of Rock, Basel. Gerbergässlein 20. Vernissage am 23. Sept., ab 18 Uhr. https://lunique.ch Buch: Kirk Weddle, «Nirvana - Never Mind the Photos», ACC Art Books, 192 S.. Erscheint Ende Oktober.

