Schuldspruch – Harte Strafe für Hemmiker Landwirt 12 Monate bedingt wegen mehrfacher Tierquälerei. Das Strafgericht Baselland ging damit noch zwei Monate über den Antrag der Staatsanwältin hinaus. Thomas Gubler

Das Gericht befand, der Beschuldigte habe durch Vernachlässigung der medizinischen Betreuung, der Tierpflege und der Stallhygiene gegen das Gebot verstossen, für das Tierwohl seiner rund 200 Tiere zu sorgen und die Würde des Tieres zu wahren. Symbolbild: Tamedia-Archiv

Keine Gnade für den Hemmiker Landwirt A.S. Das Strafgericht Baselland unter dem Vorsitz von Vizepräsidentin Monika Roth hat ihn am Donnerstagabend wegen mehrfacher, teilweise versuchter Tierquälerei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten mit einer Probezeit von vier Jahren verurteilt. Das Gericht ging damit noch zwei Monate über den Antrag von Staatsanwältin Caroline Horny hinaus. Im Weiteren muss A.S. seine Tierhaltung in Zusammenarbeit mit dem Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung so gestalten, dass die Tierschutzvorschriften eingehalten werden. Und er muss alle zwei Monate den Bestandestierarzt zur Kontrolle anfordern.