Emmi-Chef im Interview - «Wir sollten nicht die russische Bevölkerung generell sanktionieren» 

Emotional sind wir alle betroffen vom unfassbaren Leid, aber auch vom Mut der Menschen in der Ukraine, das spüre ich auch intern sehr stark. Letzte Woche haben wir entsprechend auch erste Hilfslieferungen ins Krisengebiet auf den Weg gebracht. Um jene Kreise in Russland zu treffen, die für diese Situation verantwortlich zeichnen, sollten wir weiterhin gezielte Massnahmen mit aller Härte ausschöpfen, nicht aber die russische Bevölkerung generell sanktionieren. Diese differenzierte Betrachtung ist emotional schwierig.

Urs Riedener ist seit 2008 Chef von Emmi. Der 56-Jährige hat in seiner Zeit als CEO die Firma zu einer international agierenden Lebensmittelgruppe umgebaut. In seiner Ära wurde etwa die Premium-Marke Kaltbach lanciert. Vor seiner Zeit beim Milchverarbeiter mit Sitz in Luzern war Riedener bei der Migros, Lindt & Sprüngli sowie bei Kraft Jacobs Suchard tätig.

In den letzten Jahren ist die Milch zunehmend in Kritik geraten. Hat sich das bei Ihrem Start vor 14 Jahren bei Emmi abgezeichnet?

Wirklich effektiv gegen Treibhausgase wäre, wenn wir Menschen gar keine Milchprodukte mehr konsumieren würden.

Treibhausgase aus Milchwirtschaft machen nur gerade 3 Prozent des weltweiten Ausstosses aus. In dieser ganzen Klimadebatte stört mich, dass jeweils der eine dem anderen vorschreibt, was er zu verbessern habe. Wichtig wäre es zu fragen: Was kann ich dazu beitragen? Wie kann ich persönlich ein klimaschonenderes Leben führen? Solche Fragen sollte sich jede und jeder von uns stellen. So könnten wir echte Fortschritte erzielen.