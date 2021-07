Neueste Arbeitslosenzahlen – Deshalb ist die Quote in Basel höher als in der Westschweiz Mit 3,8 Prozent liegt der Anteil Arbeitslose in Basel-Stadt klar über jenem der Deutschschweiz (2,5 Prozent) und auch über dem der französischsprachigen Schweiz. Ein Experte erklärt, wieso. Kurt Tschan

Die Arbeitslosigkeit machte sich vor allem im Gastgewerbe und damit auch im Bereich Reinigung bemerkbar. Foto: Keystone

Mit 3,8 Prozent lag die Arbeitslosenquote im vergangenen Juni in Basel-Stadt deutlich über dem Landesdurchschnitt. Dieser sank unter die Marke von 3 Prozent und pendelte sich bei 2,8 Prozent ein. Zwar ging die Quote auch in Basel-Stadt leicht um 0,1 Prozent zurück. Sie liegt aber aktuell sogar über dem Wert der Westschweiz (3,7 Prozent) und klar über jenem der Deutschschweiz (2,5 Prozent). Dieter P. Wirth, Bereichsleiter Arbeitslosenversicherung beim baselstädtischen Amt für Wirtschaft und Arbeit, weiss, warum Basel stärker von Arbeitslosigkeit betroffen ist. «Städtische Zentren weisen strukturell eine höhere Arbeitslosenquote aus als der Landesdurchschnitt. Der Unterschied ist deshalb nicht überraschend», sagt er.

«Die Altersstruktur hat sich durch die Corona-Krise nicht wesentlich verändert.» Dieter P. Wirth, Bereichsleiter Arbeitslosenversicherung beim baselstädtischen Amt für Wirtschaft

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen zeige jedoch in den letzten Monaten sowohl im Kanton Basel-Stadt als auch in der übrigen Schweiz nach unten. «Ob sich diese positive Entwicklung fortsetzen wird, ist offen», betont Wirth. Mit Blick auf die Konjunkturprognosen könne man tendenziell aber von einer Erholung des Arbeitsmarkts ausgehen.

«Betroffen von der Arbeitslosigkeit in Basel-Stadt sind alle Altersgruppen», sagt Wirth. Die Altersstruktur habe sich nämlich durch die Corona-Krise nicht wesentlich verändert. Besonders gelitten hätten das Gastgewerbe, die Hotellerie, der Tourismus mit den Reisebüros – und der Bereich Reinigung; ein Indiz könnte hier sein, dass durch Homeoffice Bürogebäude weniger Reinigungspersonal benötigten. Zudem dürfte der Lockdown dazu geführt haben, dass in der Gastronomie sowie Hotellerie, aber auch im Detailhandel und im Eventbereich weniger Reinigungskräfte eine Arbeit fanden. Mit Blick auf die Schweiz lässt sich sagen, dass Männer nur unwesentlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind als Frauen. Ausländische Arbeitnehmende mit fünf Prozent sind aber deutlich stärker betroffen. Der Anteil der Schweizer liegt bei zwei Prozent.

Dass alles nicht noch schlimmer gekommen ist, sei dem Instrument der Kurzarbeit zu verdanken, sagt Wirth. Dadurch sei während der Pandemie ein massives Ansteigen der Arbeitslosigkeit verhindert worden. Die Arbeitslosenzahlen seien nämlich sowohl in der Schweiz als auch in Basel in früheren Jahren markant höher gewesen, hält der Bereichsleiter Arbeitslosenversicherung in Basel fest.

Spürbare Erholung im Baselbiet

Deutlich heller als in Basel scheint die Sonne über dem Baselbieter Arbeitsmarkt. «Die Erholung setzte sich im Juni unverändert fort», bestätigt Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion in Liestal. Die Quote sank um 0,1 auf 2,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit liegt damit in Baselland tiefer als in der Deutschschweiz und ist auch geringer als der Landesdurchschnitt.

Rolf Wirz spricht von einer deutlichen Erholung der Situation im ersten Semester des laufenden Jahres. «Ende Januar waren 721 Personen mehr (16,7 Prozent) als arbeitslos gemeldet als Ende Juni. Innerhalb eines halben Jahres hat sich somit die Arbeitslosenquote im Baselbiet um ein halbes Prozent reduziert.

