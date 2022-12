Netflix-Serie «Harry & Meghan» – Die Royals schweigen zu den Ras­sis­mus­vor­würfen, ver­passen sie eine Chance? Harrys und Meghans Vorwürfe auf Netflix haben eine Vorgeschichte: Das Königshaus betrieb lange Sklavenhandel. Historiker fordern, es müsse sich zur Vergangenheit öffentlich äussern. Alexandra Bröhm

Der Buckingham-Palast wurde ursprünglich mit Geld aus dem Sklavenhandel erbaut: Royals während einer Zeremonie im November in London. Foto: Max Mumby (Getty Images)

Sie winken dort vom Balkon, Touristen bestaunen die Wachablösung, und er steht im Herzen Londons: Der Buckingham-Palast ist ein Symbol der britischen Monarchie und offizielle Residenz des Königs in der Stadt. Erbaut hat diesen Palast einst, wie der Name verrät, der Duke of Buckingham. «Und dieser Duke of Buckingham war im 18. Jahrhundert im Sklavenhandel aktiv, das war eine seiner Haupteinnahmequellen», sagt Professor Trevor Burnard, Experte für die Geschichte der Sklaverei an der britischen Universität Hull. Auf der offiziellen Palastseite zur Geschichte der Residenz fehlt dieser Hinweis.