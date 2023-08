Harry Kane in der Bundesliga – Mit Schmetterlingen zum Traumdebüt In München wird der 30-jährige Engländer wie ein Heilsbringer behandelt – zum Start in die neue Meisterschaft trägt er ein Tor und ein Assist zum 4:0 der Bayern in Bremen bei. Thomas Schifferle

Eine Chance, ein Treffer: Harry Kane erzielt in der 74. Minute sein erstes Tor für Bayern München. Foto: Christof Koepsel (Getty Images)

Ein wenig Kitsch muss wohl einfach sein. Ein wenig Rosamunde Pilcher für Harry Kane. Ein erstes Spiel in der Bundesliga, ein erstes Tor, einen ersten Assist dazu – «ein guter Abend», fasst er das bei DAZN zusammen. Und bei Sat1 sagt er: «Zum Glück konnte ich heute einen Beitrag leisten.»

4:0 gewinnen die Münchner Bayern mit ihrem neuen Helden Kane zum Start in die neue Saison in Bremen. Das muss selbst ihnen in der Seele gut tun, nachdem sie sechs Tage zuvor im Supercup von RB Leipzig im eigenen Stadion zerzaust worden sind und ihr eigener Trainer wegen des 0:3 den Eindruck gemacht hat, als stünden sie kurz vor ihrer Auflösung.

Die letzten beiden Tore fallen erst kurz vor Ende, in der 90. und 94. Minute, sie sorgen auf den ersten Blick für den Anschein von gar ausgeprägter Einseitigkeit in diesem Spiel. Auf den zweiten Blick bestätigen sie allerdings nur, um wie viel besser die Bayern während 75 Minuten gewesen sind als ein bescheidenes Bremen.

Nur kurz nach der Pause tun sie sich etwas schwerer, Bremen hat in dieser Phase auch zwei gute Möglichkeiten. Sonst haben sie so weit die Kontrolle über das Geschehen, dass sie zum einen Schaden fürs eigene Tor abwenden können und zum anderen im entscheidenden Moment im Angriff zur Stelle sind. Da sind sie schon in der 4. Minute präsent, als Kane ein erstes Mal beweist, welche Art von Mittelstürmer er ist. Und es ist dieser Moment, der das Spiel nachhaltig prägt.

Der 30-Jährige Kane ist keiner, der nur im Strafraum auf die Bälle wartet, er hat mit den Jahren sein Repertoire erweitert und ist ein mitspielender Mittelstürmer geworden. Darum steht er an der Mittellinie bereit, um Leroy Sane mit einem schnellen Doppelpass den Raum zu öffnen und den Weg zum ersten Tor freizumachen.

Kane weiss: «100 Millionen sind eine Verantwortung»

Der Engländer hat nicht oft Kontakt mit dem Ball, 18 Mal sind es nur bis zur Pause. Aber er ist am Ende der ersten Halbzeit am eigenen Elfmeterpunkt zur Stelle, um einen Bremer Freistoss wegzuköpfeln. Nur ist damit die Szene für ihn nicht beendet. Aus dem Fuss heraus schlägt er Sekunden später einen 60-m-Pass auf Sané, er rückt schnell nach und holt einen Eckball heraus. Da zeigt sich die Professionalität, die Bayerns Trainer Thomas Tuchel seinem neuen Stürmer in diesen Tagen so euphorisch bescheinigt.

Seit einer Woche ist Kane in München, sein Transfer hat sich über Wochen hingezogen und deshalb den deutschen Medien schöne Einschaltquoten beschert. 100 Millionen Euro plus 20 Millionen möglicher Boni beträgt seine Ablösesumme, «100 Millionen sind 100 Millionen», sagt er, «wenn ein Club so viel Geld ausgibt, ist es eine grosse Verantwortung, das auch zurückzuzahlen».

Er kennt nicht nur seine Verantwortung, er stellt an sich selbst auch die höchsten Ansprüche. Und er will endlich Titel gewinnen, wie ihm das bei Tottenham trotz seiner vielen Tore, 280 in 435 Spielen, nie geglückt ist. Der Gewinn der Meisterschaft ist jetzt eine grosse Möglichkeit bei einem Verein, der so viel mehr Geld zur Verfügung hat als alle anderen in der Liga und zuletzt gleich elfmal in Serie den Titel geholt hat.

«Wenn ich Tore schiesse und wir Titel gewinnen, kommt das infrage.» Harry Kane über den Ballon d’Or

Aber mit Titel Nummer 12 soll es nicht genug sein. «Wir wollen in der Champions League und im Cup weiterkommen», sagt Kane an diesem Abend in Bremen. In seinem Hinterkopf ist da noch etwas, was er zuletzt gegenüber Sky UK angedeutet hat: der Ballon d’Or, die Auszeichnung für den Weltfussballer des Jahres. «Wenn ich Tore schiesse und wir Titel gewinnen, kommt das infrage.»

In Bremen läuft die 74. Minute. Alphonso Davies gewinnt in der eigenen Platzhälfte den Ball, er stürmt nach vorne, bedient Kane, und der beweist, dass er nicht viel Platz braucht, um erfolgreich zu sein. Aus 16 Metern trifft er zum 2:0. Ein Bremer Verteidiger lenkt dabei den Ball noch leicht ab.

«Nice», sagt er dazu später, schön. So unterkühlt das daherkommt, so sehr gibt er zu, dass dieses Spiel für ihn besonders gewesen ist – selbst für ihn nach zuvor 586 Einsätzen für Club und Land. Er ist aufgeregt gewesen, weil halt eben alles neu für ihn ist, die Mannschaft, der Club, das Land. «Ich habe ein paar Schmetterlinge im Bauch gespürt», umschreibt er seine Gefühlslage.

Und auch die Sprache ist für ihn neu. Bei seiner Präsentation vor einer Woche sagt er, dass man ihm bisher ein Wort beigebracht habe. «Servus.» Kein zweites? «Just servus», hat er geantwortet, nur dieses eine.

«Kane spielt jedes Spiel», sagt Tuchel. «Fertig. Aus»

Nach 80 Minuten legt sich Kane auf den Rasen, ein Krampf ist das Übel. Es sind auch hektische Tage gewesen für ihn, und obwohl er kein Deutsch redet – gut, Servus beherrscht er ja immerhin schon – muss auch er mitbekommen haben, welche Euphorie um ihm ausgebrochen ist und welche Lobeshymnen von Tuchel auf ihn hereingeprasselt sind. Der Trainer verliert im Zusammenhang mit Kane jegliche Zurückhaltung und erhebt ihn schon fast in Heiligenstatus. Fantastischer Mensch, fantastische Persönlichkeit, fantastische Wirkung auf die Mitspieler, fantastischer Fussballer – so und ähnlich geht seine Hymne auf Kane.

Der Trainer hat ihm gleich auch eine Einsatzgarantie mit auf den Weg gegeben, wahrscheinlich gültig für die nächsten vier Vertragsjahre. «Er spielt jedes Spiel. Fertig. Aus. Er ist unsere Nummer 9.» Der Spieler, den er in jeder Beziehung für so herausragend hält, verlässt vier Minuten nach seinen Krampferscheinungen den Platz.

Mathys Tel kommt. Und mit ihm kommen zwei Routiniers, Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting. Bremen spürt diese Wechsel, Müller und Choupo Moting bereiten das 3:0 durch Sané vor, und Tel, dieser 18-jährige Franzose, der nach der Niederlage im Supercup in den Sozialen Medien aufs Schlimmste rassistisch beleidigt worden ist, setzt mit dem vierten Tor den Schlusspunkt. Er macht danach die drei Affen nach: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen.

«Das tut uns allen gut», sagt Tuchel und meint natürlich das Resultat. Er ist zufrieden mit dem solidarischen Auftreten seiner Spieler. Auffallend ist in diesem Zusammenhang vor allem, wie gut Joshua Kimmich und der vom Trainer so gering geschätzte Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld arbeiten. Dabei hat Tuchel diesen Sommer genau in diesem Bereich so sehr noch eine Verstärkung gewollt.

In den Tagen vor dem Saisonstart ist Gerardo Seoane nach seinem Meistertipp gefragt worden. Irgendwie tönt der neue Schweizer Trainer von Borussia Mönchengladbach leicht gequält, als er sagt: «Bayern München.» Und das trotz des 0:3 im Supercups? «Ja», antwortet er, «man muss einfach anerkennen, dass die Bayern allen anderen voraus sind. Sobald sie ins Rollen kommen, werden sie ihre Qualität auf den Platz bringen.» In Bremen haben sie erste Andeutungen in diese Richtung gemacht.

