Mit der Natur und dem Fussball eng verbunden: Hanspeter Latour. Foto: Patric Spahni

Was der FCB nun braucht? Einen Motivator. Einen, der aus jedem «Gränni» eine Granate auf dem Rasen macht. Warum also nicht bei Hanspeter Latour anklopfen? Inzwischen 75-jährig, hat der Fussballlehrer bestimmt noch ein paar psychologische Tipps und Tricks auf Lager, um aus dieser Ansammlung an talentierten Sportlern eine Einheit zu formen.

Beispiele, dass er das kann, gibt es zur Genüge. Gerne erinnern wir uns daran, dass er seinen Thunern einst Läckerli versprach, wenn sie den damaligen Meister aus Basel bezwingen. Und siehe da: Der Underdog aus dem Berner Oberland wuchs über sich hinaus und verdiente sich im nächsten Training die süsse Spezialität vom Rheinknie.

Ist Hanspeter Latour die Superlösung für den FCB?

Aber der Mann, der von 2000 bis 2001 als Assistenztrainer im Joggeli waltete, bringt noch eine andere aussergewöhnliche Fähigkeit mit: Latour ist passionierter Ornithologe, kennt nicht nur Fink, sondern jeden Vogel aus dem Effeff, was beim aktuellen Sportdirektor kein Nachteil sein kann. Sein Biodiversitätsgarten ist Champions-League-würdig, seine Feld-Wald-und-Wiesen-Beobachtungsgabe so bewundernswert, dass das Traineroriginal darüber auch schon Bücher geschrieben hat.

Mit derart breit gefächerter Lebenserfahrung könnte Latour letztlich bei Rotblau bewirken, was er sich für die zukünftige Schweizer Natur wünscht: dass das Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit wieder besser geregelt ist.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

