Klage gegen Schweizer Milliardär – Hansjörg Wyss’ Geldsegen für US-Demokraten könnte illegal sein Eine Wächterorganisation will wissen, ob der private Wohltäter US-Wahlkampfgesetze brach. Martin Suter

Hansjörg Wyss, Stiftungsratspräsident der Beyeler-Stiftung, beim Spatenstich für den Museumsneubau der Fondation Beyeler in Riehen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am Donnerstag war Hansjörg Wyss im Basler Vorort Riehen, um den Baubeginn für die Erweiterung des Beyeler-Kunstmuseums zu feiern. Zusammen mit vier anderen Beteiligten ergriff er einen überdimensionierten Spaten, zu dem die Grösse von Wyss’ Geldbeitrag passte: Die Stiftung des in Bern geborenen und im US-Gliedstaat Wyoming wohnhaften Milliardärs leistete an das Beyeler-Bauprojekt den Hauptbeitrag von rund 70 Millionen Franken.