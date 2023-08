Erste Schulstunden – Handyfrei: Neue Sek-Schule Rosental startet ins Schuljahr An der Eröffnung der eigenen Schule dabei sein: Möglich wurde dies am Montag für die 130-köpfige Rosental-Schülerschaft samt Lehrerkollegium im ehemaligen Syngenta-Prunkbau. Alle Stellen konnten besetzt werden. Tanja Opiasa

Zum Schulstart besuchte Erziehungsdirektor Conradin Cramer die neue Sek-Schule Rosenthal. Foto: Nicole Pont

Wo Lehrer tagen wie Verwaltungsräte: Das Basler Erziehungsdepartement lädt am ersten Schultag in den dritten Stock des ehemaligen Syngenta-Verwaltungsgebäudes ein. Am neuen Schulstandort Rosental starten am Montag 130 Schüler und Schülerinnen ihre dreijährige Sekundarschulausbildung. Den Neustart im unkonventionellen Gebäude bestreiten sie gemeinsam mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium. «Wir mussten uns zuerst an die grossen Räume gewöhnen», sagt die frischgebackene Schulleiterin Britta Kopec.

Innerhalb weniger Monate wurde das Gebäude zu einem neuen Schulstandort umgebaut – davon ist am Montag nicht mehr viel zu spüren. Ein wenig riecht es nach Farbe, und wie sich später zeigt, richten sich die Klassen noch etwas «wohnlicher» ein. Es scheine, als hätten die Bauherren schon damals im Hinterkopf gehabt, das Gebäude mal umzunutzen, sagt Kopec. Die vorliegenden Gebäudestrukturen hätten keine aufwendigen Umbauten erfordert. In die Schalldämmung der Räume – «eine Gruppe Jugendlicher verursacht einen grösseren Lärmpegel als Büromitarbeiter» – habe man allerdings investieren müssen, sagt Kopec. Noch müsse der Schulbetrieb anlaufen, und noch laufe nicht alles reibungslos, sagt sie und zeigt auf einen offenen Stromanschluss am Boden.

«Ich stand allein in diesem riesigen Sitzungszimmer und dachte: Was können wir mit diesem Raum anfangen.» Britta Kopec, Schulleiterin Sekundarschule Rosental

Die kleineren Baustellen dürften in Kürze behoben werden, sagt sie und fügt an: «Eine perfekte Schule gibt es nicht.» Kopec bringt nicht nur Erfahrung aus ihrer Leitungsposition an der Sek Reinach mit, sondern auch einige Prinzipien. «Wir sind eine handyfreie Schule», sagt sie. Das Handy darf zwar in die Schule mitgenommen werden, allerdings lautlos eingestellt. Zudem dürfe es weder sicht- noch hörbar sein. Kopec habe damit vorwiegend gute Erfahrungen gemacht. «Die Mehrheit der Schüler ist dankbar – sie reden in den Pausen wieder mehr miteinander», sagt sie. Diese finden entlang der hinteren Gebäudefassade statt. Noch sei erst die Hälfte begehbar. Dass hier wirklich Schule gemacht werde, sei ihr im Vorfeld noch unwirklich vorgekommen, sagt sie gegenüber der BaZ: «Ich stand allein in diesem riesigen Sitzungszimmer und dachte: Was können wir mit diesem Raum anfangen.»

Schliesslich habe das neue Lehrerkollegium den Raum ausgefüllt, und plötzlich habe alles Sinn gemacht, sagt Kopec und fügt schmunzelnd an: «Sogar der lange Tisch.» Ihr Kollege, Co-Schulleiter Daniel Morf, wirkt ebenso euphorisch: «Nach langer Vorfreude dürfen wir eröffnen, und das Gebäude lebt.» Der Endspurt sei sehr intensiv gewesen, sagt er – sichtlich erleichtert, dass es endlich losgeht.

«Ich wollte an diese Schule, unbedingt. Und nicht nur weil das Gebäude mich mit dem Mix aus altmodischem und palastartigem Style reizt. Der Gedanke, bei der Eröffnung meiner Schule dabei zu sein, gefällt mir.» Tim (11), Schüler an der Sekundarschule Rosenthal

Ebenso ungeduldig hat der elfjährige Tim, mit dem wir uns im Klassenraum einer ersten Sek-Klasse unterhalten dürfen, den Schulstart erwartet: «Endlich bin ich in der Sek.» Dass er an der Sekundarschule Rosenthal seine dreijährige Sekundarschulausbildung bestreite, sei kein Zufall: «Ich wollte an diese Schule, unbedingt. Und nicht nur weil das Gebäude mich mit dem Mix aus altmodischem und palastartigem Style reizt. Der Gedanke, bei der Eröffnung meiner Schule dabei zu sein, gefällt mir.»

Karten werden neu gemischt

Auch die 12-jährigen Schülerinnen Aurora und Greta hätten das Kreuzchen bei der Schulwahl bei der Rosental-Schule gesetzt. Ihnen gefalle es, dass hier alles neu sei, sagen sie und malen einen Malbogen aus. Darauf werden sie unter anderem nach ihrem Lieblingslied gefragt. «Das zu malen, ist eine Herausforderung», sagt Klassenlehrer Simon Fowler, der den Raum kurzerhand umgestaltet habe. Die Schulbänke im kleinen Klassenzimmer sind nicht klassisch aneinandergereiht, sondern zu Inseln geformt. Fowler habe sich bewusst für den Neuanfang entschieden. «Es ist sehr spannend, einer Schule beim Wachsen zuzusehen», sagt er. Und: «Alle die hier unterrichten, sind aus Überzeugung hier.»

Im Gegensatz zu Schulen, die ihre Strukturen über Jahre entwickelten, werden die Karten hier neu gemischt, meint er und fügt an: «Ein Schüler sagte mir, er freue sich, dass er hier immer zu den Ältesten gehören dürfe.» Nicht nur die Heranwachsenden hätten sich auf die neue Schule gefreut: Man habe aus unzähligen Bewerbungen regelrecht aussuchen können, sagt der Leiter der Volksschulen Urs Bucher: «Trotz Lehrermangel konnten die Stellen alle besetzt werden.»

Das Interesse der Heranwachsenden am neuen Schulstandort freue ihn, sagt der Vorsteher des Basler Erziehungsdepartements, Conradin Cramer. Schliesslich sei man auf neuen attraktiven Schulraum angewiesen, sagt er und fügt an: «Wir sind mit den Schülerzahlen auf einem Peak angekommen.» Wie lange im Gebäude Sekundarschüler unterrichtet werden, ist noch offen. Vorerst ist das Provisorium auf drei Jahre angesetzt.

