Verhaftet, vermisst, erniedrigt – Handschellen für den Basler Alt-LDP-Grossrat Marcel Hess Der ehemalige Metzgermeister, bekannt als «Kosher Sausage King», kämpft gegen die Basler Staatsanwaltschaft und wirft ihr Antisemitismus vor. Ein Justizdrama mit offenem Ausgang. Martin Furrer

«Ich stehe noch heute unter Schock. Mir sind elementare Menschenrechte vorenthalten worden. Ich erwäge, auf meine Schweizer Staatsbürgerschaft zu verzichten», sagt Marcel Hess. Der Alt-LDP-Grossrat war über 30 Stunden lang in Polizeigewahrsam. Foto: PD

Am Vormittag des 7. November 2021 landete eine Maschine aus Tel Aviv auf dem Flughafen Kloten. Unter den Passagieren, die sich zur Grenzkontrolle begaben, befand sich ein Mann, an dem ausser seiner Brille mit weissem Gestell nichts Auffälliges war. Die Beamten der Kantonspolizei Zürich blätterten in seinem Pass. Dann erklärten sie dem 70-Jährigen: «Sie sind verhaftet.»

Verdutzt fragte der Mann: «Was ist der Grund?» Die Beamten sagten: «Sie wissen wohl selber genau, was Sie gemacht haben. Für Ihr Delikt drohen Ihnen acht bis zehn Jahre Gefängnis.»