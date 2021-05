Streit um Bedrohungsmanagement – Handeln, bevor es knallt Hätte der Mord am siebenjährigen Ilias verhindert werden können? Vielleicht. Basel-Stadt will es mit einem kantonalen Bedrohungsmanagement zumindest versuchen. Alessandra Paone

Im März 2019 wurde der siebenjährige Ilias von der psychisch gestörten Alice F. getötet. Foto: Nicole Pont

Als sich Stephanie Eymann an den Grossen Rat wendet, ist ihre Stimme mit einem ernsthaften und emotionalen Ton unterlegt. Sie fragt: «Wie erklären Sie einer Mutter, dass ihr Kind von einer unbekannten Person niedergestochen wurde?» Die Basler Sicherheits- und Justizdirektorin spricht den Fall des siebenjährigen Ilias an. Der Schulbub wurde im März 2019 von Alice F., einer psychisch gestörten Frau, am St. Galler-Ring getötet.

Der Mord an Ilias wird an diesem Mittwoch im Grossen Rat mehrfach erwähnt. Auch die Tragödie, die sich im Mai 2019 in einem Zürcher Wohnquartier ereignete, als ein Mann seine Ex-Freundin und deren Arbeitskollegin tötete. In beiden Fällen gab es schon vor dem Delikt Anzeichen, die auf ein erhöhtes Gewaltpotenzial der Täter hingedeutet hatten. Der Liberale Jeremy Stephenson ist sich sicher: Hätte man die Signale der sich entwickelnden Krise schon früher erkannt, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen.