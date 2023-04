Messe im Basler Kongresszentrum – Hamsterzellen und die brummende Schweizer Biotech-Szene Wer wissen will, wie Krebstherapien von Säugetierzellen produziert werden, erfährt dies an den Swiss Biotech Days. Pharmafirmen stellen sich dort Investoren und neuen Kunden vor. Isabel Strassheim

An den Swiss Biotech Days in der Messe Basel beraten Pharmafirmen potenzielle Kunden. Foto: Dominik Plüss

Sehr viele Biotech-Medikamente werden von Hamsterzellen hergestellt, so zum Beispiel Immuntherapien gegen Krebs. Ein weiblicher chinesischer Hamster musste dafür in den 1950er-Jahren sterben, und seine Zellen wurden immer weiter künstlich vermehrt. «Je nachdem, welche Krebstherapien diese Zellen herstellen sollen, wird ein kleiner Teil ihres Erbgutes entsprechend verändert», sagt Joeri Kint von Excell Gene. Die Schweizer Firma stellt solche präparierten Zelllinien für die Pharmaproduktion her.

Kint ist einer der 1700 Teilnehmenden der Swiss Biotech Days im Basler Kongresszentrum. Auf dieser Messe treffen sich Firmen auf der Suche nach neuen Kunden oder Investorinnen. Auch Delphine Balmer mit der Firma DPS Group ist dabei. «Wir bauen für Spitäler, Pharma- oder Nahrungsmittelfirmen Laboratorien und Produktionsanlagen.»

2,7 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung

Die Schweizer Biotech-Szene brummt. Vergangenes Jahr haben die Firmen 2,7 Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung gesteckt und damit rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr. «Es gab Befürchtungen, sie würden auf die Bremse stehen», sagt Frederik Schmachtenberg vom Unternehmensberater EY, der einen Branchenreport erstellt hat. Das Risikokapital, das private Investoren den Firmen zur Verfügung stellen, ist im letzten Jahr stark gesunken, doch die Firmen zehrten von Rücklagen oder eigenen Einnahmen.

Dieses Jahr steige das Risikokapital wieder, wie Schmachtenberg sagt. Es gebe wieder mehr Investorinnen aus dem In- und Ausland.

Derzeit gibt es in der Schweiz 284 Biotech-Firmen sowie 70 Zulieferer. Die Schweiz ist damit ein begehrter Standort: 20 Prozent der europäischen Biotech-Firmen haben hier ihren Hauptsitz. Grund dafür sind nicht in erster Linie die niedrigen Steuern. «Wichtiger ist die Infrastruktur und die Möglichkeit für Partnerschaften sowie Zulieferfirmen vor Ort», sagt Schmachtenberg.

Die Biotech-Branche beschränkt sich nicht nur auf die Pharmaindustrie. Sie weitet sich inzwischen auch auf Industrieanwendungen aus: Bergbau, Recycling, Energiegewinnung und Bauindustrie werden mehr und mehr ein Thema.

